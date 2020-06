Qué dijo un famoso periodista de La Nación espiado por el gobierno de Macri después de ver cómo le perseguían

Es el caso de Hugo Alconada Mon, famosa pluma de La Nación, que hoy detalló cómo lo "pincharon" tras conocer el caso al haberse presentado ayer ante el juzgado federal de Lomas de Zamora que lleva adelante uno de los expedientes

"Fueron a La Plata para ver dónde vivo, rastrearon el domicilio de mis padres, que son dos jubilados mayores de 70 años, y luego hicieron un seguimiento de mi auto”

El capítulo acerca del presunto espionaje ilegal del gobierno de Mauricio Macri sobre periodistas también tiene sus particularidades e, incluso, actores perseguidos por esas maniobras que ya se presentaron ante la Justicia en una de las causas en que se investigan esas operaciones.En una entrevista con FM 95,1, Alconada Mon contó que fue convocado desde el juzgado a cargo de, quien investiga la causa de presunto espionaje ilegal en la que también figuran como damnificados y querellantes, entre otros.Según relató, le exhibieron los documentos de la causa en la que fue víctima. “La justicia me mostró lo que hay sobre el espionaje que desarrollaron en mi contra, donde me cuentan que en mi caso”, relató.Entre otras cosas, el periodista precisó no sólo lo persiguieron a él, sino también a su familia:Además, Alconada indicó que desde el juzgado le hicieron escuchar audios donde los espías comentaban su presencia en los tribunales de Comodoro Py, e intentaban determinar qué jueces podrían ser fuentes para sus artículos.Un elemento que precisó el periodista de La Nación no sólo expone la gravedad general del espionaje ilegal, sino también la presión sobre jueces y, además, particularmente para ayudar a personas del Gobierno o la familia presidencial:“Esta no es la primera vez que me pasa, la diferencia es que esta vez todo quedó volcado en un expediente. Esto es un vicio del espionaje argentino desde hace décadas”, intentó matizar Alconada.Asimismo, relató que -según surge de los documentos que le mostraron en el juzgado- “dos de los agentes de Inteligencia entraron a la Casa Rosada y uno de ellos se reunió con una colaboradora directa de Macri, Susana Martinengo”., precisó Alconada Mon. La referencia es a Martinengo, militante PRO y ex funcionaria central de Macri en Casa Rosada que, según denunció y probo Cristina Fernández de Kirchner en esta causa en Lomas de Zamora, se reunió 12 veces con espías en Casa Rosada.Sobre el futuro de esta causa en relación al espionaje que sufrió, Alconada Mon indicó que “habrá que ver si los acusados al ser indagados cierran la boca o dicen que recibieron órdenes superiores”.“El que aparece como máximo superior es Alan Ruiz, Director de operaciones especiales de la AFI, quien respondía a Arribas y Majdalani (la cúpula del organismo). Habrá que ver si se inmola o si dice que recibió órdenes”, manifestó el periodista.