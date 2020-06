Escándalo: ex intendente dijo que en la causa consta que funcionarios de Macri y Vidal ordenaban el espionaje ilegal

el ex intendente de La Plata Pablo Bruera solicitó ser tenido como querellante luego de tomar contacto con las pruebas que dan cuenta de que fue víctima de ese delito y, a la salida de su estadía en Lomas de Zamora, aseguró que el juez federal Federico Villena le mostró elementos que corroboran que funcionarios cercanos al ex mandatario a nivel nacional y a María Eugenia Vidal en la Provincia eran quienes pedían la información delictiva

En uno de los cuatro expedientes que refieren a un presunto sistema general de espionaje ilegal ejecutado durante el gobierno de Mauricio Macri día a día se suman declaraciones que complican más y más al ex presidente y su estrategia de que el "hilo" se corte lejos de él. Es que esta mañana,El dirigente pasó más de dos horas ante el magistrado, quien le exhibió materiales que darían cuenta de que el producto del espionaje ilegal era remitido, entre otros, a la ex funcionaria de Casa Rosaday al ex secretario de Asuntos Municipales del gobierno bonaerense,, tal como explicitó a C5N al terminar la presentación., dijo Bruera tras entrevistarse con Villena y recibir copia de la información que los espías manejaban sobre él. “Nos sacaban fotos y registraban nuestras entradas y salidas del país”, explicó el exfuncionario al canal en la puerta del juzgado.El exintendente platense, además, completó que a nivel nacional las "pinchaduras" eran pedidas por Susana Martinengo, una estrecha colaboradora y armandora política PRO y del expresidente Macri., aseguró Bruera, al tiempo que explicó que los encuentros además de en Casa Rosada podrían haber sido también en la casa de gobierno de la Provincia.“Hay un profundo dolor que la política haya hecho esto”, evaluó. También indicó que se pidió al juez que se investigue a un grupo de tareas llamado “Base 8” que se infiltraba en las marchas en La Plata para averiguar si tiene relación con la red de espionaje ilegal.Lo novedoso e impactante de las palabras de Bruera luego de ver cómo lo seguían es que señaló con nombre y apellido a Campbell -ex funcionario político de jerarquía y actual diputado provincial (positivo de coronavirus hace unos días)- y a Martinengo como quienes pedían la información.La organización le seguía los pasos porque creía que era parte de un armado político opositor junto al obispo Jorge Lugones. En la causa hay pruebas de escuchas de las conversaciones entre ellos y, por lo que pudo deducirse, lo que no sabían los espías era que Bruera es sobrino de Lugones y por eso tenían una relación fluida.Bruera, abogado y especialista en Ciencias Políticas egresado de la Universidad de La Plata, fue intendente del partido de La Plata desde 2007 hasta 2015, por el Frente para la Victoria. A Bruera lo sucedió el actual intendente, Julio Garro, de Juntos por el Cambio.