Escándalo del espionaje ilegal: allanan la casa del secretario privado de Mauricio Macri

La pelota empieza a picar fácticamente y medidas concretas cerca de Mauricio Macri en la causa por el presunto sistema de espionaje ilegal desde la AFI durante la gestión de Cambiemos. Es que el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó hoy un allanamiento en la casa de Darío Nieto, nada más y nada menos que un ex secretario del ex presidente

Se trata de la investigación que ya tiene múltiples imputados, víctimas del espionaje que ya conocieron el material producido por agentes, declaraciones indagatorias y procedimientos y medidas de prueba. Entre otros dirigentes, quienes fueron perseguidos y "pinchados" por la ex Side durante el gobierno de Macri fueron la ex presidente. Un variopinto conjunto de nombres, oficialistas y opositores durante ese período., que nombraron al ex secretario de Macri como uno de los posibles autores de las directivas para las maniobras. El magistrado dispuso elHasta el momento nadie había mencionado en público o medios el nombre de Nieto, en el marco de esta investigación que permanece bajo secreto de sumario. Sí había sido mencionada públicamente y por testigos del expediente la ex directora de Documentación Presidencial,, quien recibía informes de los seguimientos y se los habría entregado a Nieto, según la hipótesis de la Justicia.Martinengo -que trabajó en el municipio de San Martín cuando gobernaba Fernando de la Rúa el país y ese distrito era comandado por Ricardo Ivoskus, luego se desempeñó en la Ciudad con Macri y también militó activamente en la campaña PRO- apareció en la causa luego de que la querella de CFK aportara registros públicos de la Casa Rosada que comprobarían que recibió a agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en su oficina en al menos 12 oportunidades. Además, esto fue confirmado por los espías en declaraciones a la Comisión Bilateral de Control de Inteligencia.. Según La Nación,. Sostenía un marcado bajo perfil que no abandonó ni aún cuando su imagen aparecía, en cada salida oficial, pegada a la del líder de PRO durante sus cuatro años ocupando el sillón de Rivadavia., se quejaba en la intimidad en las últimas horas, según el mismo medio. La sorpresa llegó hoy, que la Justicia avanzó sobre él.