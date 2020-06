Alberto anuncia la extensión de la cuarentena: a qué hora será y en qué se basa el endurecimiento en el AMBA

Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta oficializarán esta noche desde la residencia de Olivos que la cuarentena continuará con un endurecimiento para el AMBA que incluirá actividades y servicios en esa zona de la Ciudad y la Provincia en la que se detecta una "crecimiento pronunciado" de contagios y ocupación de las camas de terapia intensiva

En la última extensión del aislamiento se permitieron flexibilizaciones que derivaron en una mayor circulación en las calles, que coincidieron con la aceleración de los casos de coronavirus. En cuestión de pocos días los contagios pasaron de unos 800 diarios, a más de mil, luego los dos mil y ayer ya se acercaron a los tres mil

Hasta anoche, aún había dudas acerca de si el anuncio sería hoy o mañana. Pero el jefe de Gabinete,, confirmó quePrevio al anuncio, el comité de expertos epidemiológicos que asesora al gobierno se reunirá en el Ministerio de Salud y luego será consultado por el Presidente. Se espera que el anuncio de la extensión de la cuarentena se realice entre las 19 y las 20, según pudo saber Política Argentina.Sin embargo, según trascendió en versiones periodísticas, hasta al menos esta mañana existían todavía algunas disidencias: cómo sería la implementación y el anuncio de las nuevas restricciones, ante una entendible y evidente fatiga social y una compleja realidad socioeconómica a casi cien días del primer decreto presidencial pero más bien motivada por la pandemia que por la cuarentena.A partir de esta situación, el jefe de Estado, el jefe de Gobierno y el gobernador bonarense volverán a reunirse esta tarde sin precisiones acerca del horario. Ayer se registraron 2.635 nuevos casos -1.463 en la Provincia y 1.012 en CABA- con 38 fallecidos., remarcó Cafiero anoche en declaraciones al canal Todo Noticias (TN), al insistir en que la ciudad de Buenos y 40 partidos bonaerenses -incluidos todos los del conurbano- son el foco de la enfermedad respiratoria que obligó a decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio el 20 de marzo.El resto del país, salvo una pequeña zona de Córdoba, Resistencia y Río Negro, está ya desde principios de mes en fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, debido a que los casos han ido disminuyendo y ya no se regEsta noche,. Según Página 12, Fernández ya tiene ensayada las presentaciones para argumentar la decisión, que se fueron puliendo gracias a la repetición.Habrá ejemplos de países vecinos, como los de Brasil y Chile, que servirán para explicar que los casi cien días de cuarentena valieron la pena para estirar los tiempos y preparar el sistema de salud.. Estos son datos, no opiniones. Impulsar el camino contrario, claramente implica asumir riesgos sanitarios para pocos beneficios económicos.La prioridad está puesta en diminuir la circulación, por lo que en esta nueva fase de la cuarentena. Para eso también, principalmente para los permisos que se dan a través de la app Cuidar para circular. Además, se multiplicarán lospara asegurar que quien circule sea sólo quien tiene su habilitación.. Se apuntará a cerrar los centros comerciales, principalmente en los municipios del Conurbano, que en algunos casos muestran ya un importante movimiento.Por estas dos semanasTodo esto se terminará de pulir hoy en Olivos, con Kicillof y Rodríguez Larreta. El gobernador bonaerense impulsa con fuerza que se endurezca más la cuarentena por temor a la saturación del sistema sanitario, aunque en su entorno aseguran que la situación en la Capital no es más holgada que en Provincia. No sólo porque proporcionalmente los contagios son más, sino porque la cantidad de camas disponibles en la Ciudad generan dudas porque pertenecen al sector privado.