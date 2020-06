Un periodista de La Nación vigilado por la AFI de Cambiemos llevó el espionaje ilegal de Macri a los medios de EEUU

Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación que forma parte de la lista de vigilados en dos causas por este tipo de operaciones, publicó una nota de opinión en el New York Times, bajo el título de “las lecciones que aprendí del año que me espiaron”

“La prensa independiente y el disenso político son indispensables si queremos un mejor país”

El escándalo del espionaje ilegal presuntamente ejecutado por el gobierno dellegó a las páginas de los medios de Estados Unidos, y, así, a los ojos del mundo:Allí, el periodista de La Nación contó, tal como se enteró al comparecer como víctima en el juzgado de Lomas de Zamora, que lo espiaron mientras, en referencia al capítulo argentino del Lava Jato., escribió Alconada al comienzo de la nota , con lo que no resta mucho por decir respecto de la gravedad de las operaciones que se desplegaron bajo la mirada de la gestión de Macri.En el texto, Alconada enumeró cinco enseñanzas que le dejó el episodio. Según expresó, estos hechos de los que fue víctima lo llevaron a caer en la cuenta de que se tienen “pocas herramientas legales para proteger la privacidad, libertad de expresión y el Estado de derecho”., enfatizó.1. El espionaje es un atajo para los tramposos: "Los espías querían acceder a lo que de otro modo no tenían forma de saber de sus “objetivos”. Se trata de la tentación de obtener beneficios, muy rápido, por la vía de un atajo".2. El espionaje es sistemático, no un simple caso aislado: "Este mecanismo delictivo integra una investigación de la justicia que lleva ya meses y se inserta dentro de un rompecabezas más amplio que incluye varios expedientes judiciales y una investigación bicameral del Congreso nacional y que evidencia los métodos antidemocráticos a los que ha recurrido la inteligencia argentina. Combinados, permiten vislumbrar que el espionaje ilegal no se acotó a unos pocos casos aislados, propios de algún funcionario desquiciado, sino que resultó una operación sistemática".3. Promesas de cambio para que nada cambie: "Los gobiernos anunciaron reformas más o menos profundas, pero los problemas de fondo de la inteligencia argentina siguieron sin resolverse".4. El espionaje es anárquico: "El espionaje argentino está disperso. Ni todos los que trabajan en la AFI son espías, ni todos los espías que deambulan por las calles o el ciberespacio trabajan para la AFI".5. Es mejor prevenir que lamentar: "Si el espionaje es sistemático, recurrente y anárquico, entonces la opción más sensata para una figura pública es moverse dando por sentado que lo espían. No para sumirse en las fauces de la paranoia, pero sí para redoblar los recaudos. Y en el caso de los periodistas, para proteger a sus fuentes y encriptar sus teléfonos y computadoras".Hoy, el juez federal lomense Federico Villena ordenó la detención de un listado de integrantes del grupo de espías ilegales Super Mario Bros, pero también a Susana Martinengo, la Coordinadora de Documentación Presidencial, funcionaria cercana a Macri y sis secretarios que recibía en la Casa Rosada los informes ilegales de los agentes orgánicos de la AFI.