03.07.2020 / Juntos por el Cambio

Insólito: un diputado PRO dio una entrevista en calzoncillos y culpó a la cámara por el "accidente"

El ex Cardenal Newman Pablo Torello apareció sin pantalones en una entrevista con un medio televisivo local con el propósito de defender las posturas opositoras acerca del caso Vicentín, la economía postpandemia y la situación con el coronavirus. Ante la viralización del blooper, brindó una insólita explicación y dijo que "no es nada que no se vea en la playa".