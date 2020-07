Alberto desmintió una nota de Infobae en la que se sugiere la necesidad de que "se saque de encima" a Cristina

Alberto salió a desmentir fuertemente un artículo de Nancy Pazos publicado en Infobae, según el cual en una reunión del Presidente en Olivos con dos reconocidos dirigentes, uno de estos le recomendó "sacarse de encima" a Cristina Fernández de Kirchner, su vicepresidenta, porque "el poder no es bifronte"

No suelo desmentir a la prensa. Pero esta nota narra hechos que jamás sucedieron. Nos unimos para construir una Argentina más justa, sin personalismos ni “poderes bifrontes”. Todos somos necesarios y todos tenemos un rol. Que no nos dividan con mentiras https://t.co/CQMkDOXyCZ — Alberto Fernández (@alferdez) July 5, 2020

El presidenteparece haber enojado fuerte con loso, al menos, con aquellos que publican, según su perspectiva: es que esta mañana usó su cuenta de Twitter para perdirles que noy, a la vez, reiterar que el compromiso de su gestión es con la construcción de una ArgentinaLa referencia no es casual y el inicio de la publicación da cuenta de ello., disparó el Presidente en su cuenta de oficial de la mencionada red social, en un tono que claramente incluye una desmentida y un enojo contextual con los medios, que atraviesan un pésimo momento en cuanto a publicaciones que no se ajustan a hechos verificables.Fernández acompañó su posteo con la nota de Infobae en cuestión, titulada “Alberto, el poder no es bifronte, te la tenés que sacar de encima ya…”, en alusión a un supuesto pedido de nada más y nada menos quepara correr del escenario político a CFK.Según el artículo de Pazos, Duhalde le habría dado ese "consejo" a Fernández durante una conversación que mantuvieron "el miércoles" de la semana pasada en la quinta de Olivos, de la que también participó, actual titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).Al día siguiente, el jueves 2, Duhalde tuiteó acerca del encuentro y no sólo afirmó que el tema fue, sino que incluso arrobó en la publicación a Cristina, cosa que parece hacer poco veraz al relato de Infobae. De Mendiguren, en tanto, se refirió a la reunión y dijo que "se le presentó al Presidente una serie de recomendaciones para poner en práctica a partir de que se estabilice un poco la economía" y contó que "fue una charla sobre la experiencia del 2001 y cómo hacer un relanzamiento fuerte".El viernes, el periodista del Grupo Clarínpublicó la misma idea en una de sus columnas, asegurando que Duhalde instó a Fernández a "sacarse de encima" a Cristina.