Contundente carta documento de Mayra Mendoza a Edesur por los reiterados cortes de luz en barrios de Quilmes

Presenté una carta documento a @OficialEdesur para exigir que cumplan con sus obligaciones y brinden el servicio de manera eficiente, ya que son miles los hogares de #Quilmes afectados.



Desde @QuilmesMuni nos ponemos al frente del reclamo para que den una respuesta urgente. pic.twitter.com/NTOoefW4PA — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) July 7, 2020

Una intendenta peronista del sur del conurbano bonaerense se plantó ante una empresa que acumula infinidad de reclamos de sus usuarios, pero ante la que habitualmente las autoridades políticas no suelen anteponer exigencias:La dirigente del Frente de Todos presentó una carta documento a la empresa eléctrica con motivo de los cortes de servicio de electricidad en diferentes zonas del partido de Quilmes, situación por la que mediante diversas vías se exija el restablecimiento del mismo en distintos barrios situados en Bernal Oeste, Quilmes Oeste y La Ribera, lo cual afecta a cientos de familias del partido.La problemática es constante y se potenció, según consta en la comparación entre municipios, durante los últimos cuatro años, hecho que no motivó al antecesor de la actual intendenta, el macrista, a impulsar reclamos., aseguró Mendoza.Y en el mismo sentido, agregó:La carta documento contra Edesur se debe a que no se obtuvo respuesta para con las usuarias y usuarios en los lugares mencionados, que asimismo allí se encuentran delegaciones municipales que vieron afectada la continuidad del servicio y, por ello, la Comuna es parte integrante del presente reclamo.De acuerdo al contexto propuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y sus respectivas prórrogas, la concesionaria debe prestar su servicio de forma regular. Al día de la fecha se encuentra incumpliendo con sus obligaciones y requerimos por este medio la pronta solución respecto de sus incumplimientos en materia de la prestación del servicio que ostenta.