El insólito interrogatorio de Jonatan Viale a Durán Barba para fracasar en su intento de que diga lo que él quería

Es que nada menos que Jaime Durán Barba, el histórico gurú de Mauricio Macri, sorprendió a los entrevistadores opositores de A24 Jonatan Viale y Lucas Morando, al asegurar que el presidente argentino es el líder que mejor se enfrentó al coronavirus en toda América. Disconformes, los periodistas hicieron tres "repreguntas" para tratar de recapacite

El hijo de Mauro le contesta "desde macrimo" a Durán Barba

"Lo que pasa es que los seres humanos no somos números"

Cuando probaron con el asesinato de Fabián Gutiérrez tampoco les fue bien. "Creo que meterse tan apresuradamente a opinar en el asesinato de una persona que, según se ve, tiene tantos ribetes personales, es equivocado. Yo no lo haría nunca", liquidó el tema el politólogo

En una semana en que abundan las confesiones de parcialidad en medios de comunicación de línea editorial opositoras, con hasta reconocimientos de militancia partidaria, un personaje mediático de la política sorprendió a dos conductores de A24 con una ponderación positiva respecto del gobierno del Frente de Todos, con lo que generó reiterados, insólitos y fracasados intentos de estos por forzarlo a que respondiera lo que ellos querían.JV: "¿Para usted quién es el jefe de estado que mejor llevó el tema del coronavirus?".JDB:JV:Por si ese "nosotros" inclusivo no fuera suficiente, su compañero en el programa "Realidad aumentada", el también macrista Morando, fue más explícito: "Si Macri nos está viendo en este momento se sacó un zapató y lo tiró contra el televisor"."El me conoce, yo soy un tipo objetivo. Si hacemos el cálculo de cuántas muertes se han producido por millón de habitantes, en Argentina creo que son 29. En Estados Unidos son 320", respondió contundente Durán Barba. Pero Viale no se dio por vencido.JV: "Pero alguien del macrismo, al que usted pertenece o pertenecía le puede decir: ¿Y la cuestión económica?".JDB: "Yo le respondo ¿Y cuánto está floreciendo la economía norteamericana con los 200.000 muertos? Brasil está en una situación de colapso económico total, entonces, ¿para qué sirvieron los muertos? Si usted me dice, se murieron 200.000 pero la economía funciona, yo no estaría de acuerdo, pero bueno, hay una justificación... pero la economía se fue al diablo también"., agregó un humano ex asesor macrista en comparación con los insólitos periodistas, y completó: "En estos días murió gente muy cercana a mí. Una cosa es la cifra de cuántos muertos hay en Quito y otra es que esa cifra tenga rostro, que tenga parientes, que no pueden ir al cementerio a acompañarle. Eso produce un enorme dolor. En Estados Unidos va a haber 200.000 familias en esa situación, que igual se van a estar muriendo de hambre porque la economía va a estar hecha pelota. Entonces las consecuencias políticas ya se están viendo. Yo tengo acceso a muchas encuestas en Estados Unidos y se ve que en todos los estados que le dieron el triunfo a Trump, sobre todo los estados industriales del norte, está perdiendo completamente".Por si no había quedado clara su posición, también se explayó sobre las gestiones frente a la pandemia de los presidentes de Brasil y Estados Unidos."Bolsonaro es un irresponsable total. No se da cuenta de que un presidente es un símbolo, y si un presidente anda sin protección y riéndose, la gente cree el virus que no es importante. Un presidente que se comporta de manera irresponsable objetivamente con su actitud produce muertos", opinó sobre la reciente noticia de que el presidente brasileño había dado positivo a un test de Covid-19."Lo mismo hace Trump en Estados Unidos. Yo creo que Trump va a perder las elecciones, a pesar de que el candidato demócrata es más aburrido que De la Rúa. Biden es un paquete que va a ganar por las brutalidades tremendas de Trump, que según dicen las autorirdades norteamericanas va a llegar a las elecciones con 200.000 muertos", se escandalizó.A esa altura los dos conductores se dieron por vencidos e intentaron cambiar de tema.Mejoraron un poco en su aproach militante cuando le preguntaron por el espionaje ilegal, ya que Durán Barba defendió a Macri y su secretario personal, aunque no se privó de dejar clara sus diferencias con el ex presidente sobre ese tema. "Yo siempre opiné que lo mejor era cerrar la AFI", algo que Macri no consideró.