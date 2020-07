Macri rompió la cuarentena y viajó a Paraguay en el avión de una empresa acusada de tráfico ilegal de tabaco

Mauricio Macri se escondió bajo el paraguas de "acciones de salud o humanitarias" para romper la cuarentena bajo vías legales y usar su cargo de presidente de la fundación FIFA y así viajar a Paraguay para reunirse con el ex mandatario Horacio Cartes

lo curioso es que el avión privado que llevó a Macri a Paraguay en pleno pandemia, cuando ni los presidentes viajan para encuentros bilaterales, pertenece a Tabacalera del Este (Tabesa), la empresa del ex presidente paraguayo que ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por tráfico ilegal de cigarrillos

En pleno pico de coronavirus en Argentina y toda América Latina,Tal como informó de forma exclusiva Política Argentina, la idea del líder PRO es trasladarse al país vecino y tensar la disputa con el Gobierno sobre las fechas Conmebol , donde mantendrá un encuentro con Cartes en su casa, ex dirigente del fútbol que guarda un fuerte vínculo con Daniel Angelici por sus negocios vinculados al juego.Se especulaba, además, con la presencia en el encuentro del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Tendría sentido teniendo en cuenta los intereses de Macri vinculados a su rol en FIFA y los mencionados intereses. No obstante, el número uno de la entidad del fútbol regional hizo trascender que no estará en el convite.Más allá de la polémica por el cruce de fronteras,La firma paraguaya produce muchos más cigarrillos de lo que consume el país y gran parte del excedente se destinaría al contrabando en Brasil y Argentina. "El Conurbano está plagado de esos cigarrillos. Les sale 16 pesos y los venden a 130. Deja más guita que el porro", indicó una fuente misionera al mismo medio, al tanto de estas operaciones en la triple frontera.Cabe recordar que Cartes también tiene denuncias en la justicia brasileña por integrar supuestamente una organización delictiva dedicada al lavado de dinero en el marco de la causa Lava Jato.Macri también tuvo alguna vez problemas de contrabando, como cuando en 2001 fue acusado de exportar autopartes a Uruguay y cobrar reembolsos para importarlas como autos terminados.El recibimiento de Macri en Asunción no respetó ningún protocolo sanitario. Si bien el ex presidente argentino llevaba tapabocas, no cumplió con el distanciamiento social y le dio un fuerte abrazo y un apretón de manos a Cartes, que no tenía ni barbijo.La reunión entre los ex presidentes tendrá lugar justamente en la casa de Cartes, tras la cual Macri regresará a la Argentina, donde deberá permanecer en cuarentena durante dos semanas.Según el sitio especializado Aviación en Argentina, toda la operación involucrará a dos tripulaciones distintas a cargo de un Cessna 650xl Citation Excel matricula paraguaya ZP-BOJ.