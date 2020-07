En Paraguay denuncian que Macri viajó para "hablar de negocios, de Vicentin y de política regional"

Mientras en la Argentina todavía son todas hipótesis las que se interpretan acerca de las razones por las cuales un ex presidente le mandó a Mauricio Macri un avión privado para llevarlo a Paraguay y devolverlo a la Argentina con un maletín y un oficial de la Policía Federal, en el país vecino, en cambio, aseguran que el ex mandatario y líder PRO salió del país rumbo a territorio guaraní para "hablar de negocios, de Vicentin y de política regional"

En primer lugar, de lo que tampoco tienen dudas en Paraguay es de que todo el proceso por el que se "rosqueó" el viaje de Macri cayó pésimo

"Todo aquello que nos dicen que no tenemos que hacer es exactamente lo que ellos están haciendo".



Lapidarios los periodistas de ABC de Paraguay con Macri y Cartes, que anduvieron a los abrazos en plena pista del Aeropuerto de Asunción pic.twitter.com/wdfpMqH30s — Juan Manuel Karg (@jmkarg) July 13, 2020

de los "tres aspectos que dieron vueltas" el lunes, "el primero, que ya se descartó, era la vinculación con el tema del fútbol", mientras que "el segundo es que resulta obvio que ambas reuniones, tanto con Cartes como con Abdo Benítez fueron reuniones políticas" y el tercero "es lo más notorio de la cuestión, hay que focalizarse en la reunión en la casa de Cartes"

El viaje que hizo Macri ayer a Paraguay generó que el ex presidente se reuniera con su homólogoy el actual mandatario,, en una estadía allí que duró menos de 24 horas, pero bastó para provocar controversias tanto en Buenos Aires como en Asunción.En Argentina, el líder PRO fue acusado de violar protocolos de salud -al menos de no ser lo suficientemente respetuoso de la cuarentena que todos los ciudadanos argentinos cumplen- y de generar ruido político justo cuando el gobierno dey los referentes institucionales de Juntos por el Cambio se juntaron para intentar achicar diferencias y reducir las agresiones mediáticas.En Paraguay, en cambio, destrozaron a Macri, no sólo por el viaje y sus condiciones sanitarias y éticas, sino principalmente por los motivos que allí le atribuyen a las reuniones que mantuvo con el mandatario de ese país y su antecesor., denunció el senador nacional por el Frente Guasú,, en diálogo con Página 12.Macri se reunió con Cartes, su amigo personal, como presidente de la Fundación FIFA, supuestamente, cargo que recibió en enero. No especificó, ni mucho menos, cuál fue el motivo que justificó un encuentro presencial en plena pandemia y con medidas de confinamiento activas en ambos países. Volvió hora después y tendrá que hacer dos semanas de cuarentena en un lugar, cosa que ya está violando.Según trascendió, el encuentro se realizó en la casa de Cartes porque la sede de la Conmebol está cerrada a raíz de un brote de Covid-19, pero los interrogantes crecieron con las declaraciones de ambos exmandatarios, que de hecho revelaron que no hablaron nada vinculado al fútbol. "Tuvimos una amena charla sobre temas relacionados a la actualidad regional", dijo el guaraní en Twitter., resumió el ex mandatario argentino ante la prensa local.El encuentro con Cartes no fue el único que protagonizó Macri en Paraguay: “También visité a Mario Abdó y hablamos de lo mismo... Solo le agregaría la importancia de que el Mercosur no pierda el dinamismo que tuvo durante los últimos años y que se avance en el tratado de libre comercio con la Unión Europea”, apuntó. ¿Entonces para qué viajó?Ese segundo encuentro pudo haber generado resquemor en Casa Rosada porque una norma tácita de la diplomacia indica que el jefe de un Estado no se reúne con líderes opositores de otro país, dado que eso podría ser entendido como una intromisión en sus asuntos internos. En el Palacio San Martín no hicieron declaraciones públicas sobre este asunto, hasta el momento.: "En este contexto particular, la sola visita de Macri resulta relevante por muchos motivos. En primer lugar, tanto Macri como la gente que viajó con él, se expone y expone a la gente con la que se reúne en el contexto del coronavirus. En segundo lugar, llamó poderosamente la atención que el viaje desde Buenos Aires se haya realizado en un avión de la tabacalera del expresidente Horacio Cartes. Es muy llamativo. De hecho, es muy probable que Macri no necesite que le envíen una avioneta desde Paraguay para viajar", analizó el senador Querey.Y agregó un elemento fundamental que parece arrojar que la importancia política del viaje de Macri era tal que hasta le armaron un protocolo a medida:El legislador paraguayo, además, se refirió a qué se sabe en ese país acerca de las razones de la visita del líder PRO. Según explicó,"Sabemos que además de Cartes y Macri, participaron de la reunión el doctor Carlos Fernández Valdovinos, ex presidente del Banco Central del Paraguay, y el doctor Santiago Peña, ex ministro de Hacienda durante el gobierno de Cartes. También participó la señora Sara Cartes, titular del conglomerado de las empresas Cartes. Todos ellos miembros y titulares importantes del Banco Basa, propiedad del Grupo Cartes. Entonces, quedan en particular dos cuestiones sobre la mesa: los negocios y la cuestión política", precisó, con nombres y apellidos sobre la mesa, Querey.En relación con los negocios, el senador paraguayo sostuvo que "se habla de muchas cosas de la agenda que hoy están atravesando muchas dificultades". Y puntualizó: "Una de ellas es el tema de las obras complementarias del brazo Aña Cua del río Paraná en la represa de Yacyretá, un derivado del acuerdo Macri-Cartes del año 2017. Las empresas encargadas de esas obras estarían vinculadas a ambos expresidentes. Y otro tema que se tocó con seguridad es el alcance del tema de la cerealera Vicentin aquí en Paraguay. De hecho sobre esta cuestión ya se ha realizado una denuncia en la fiscalía y se ha pedido en el Senado, a iniciativa nuestra, un pedido de investigación".El otro aspecto es el político, y allí se cruzan cuestiones de la cocina interna de Paraguay y otras de la región. Lo explicó Querey: "Aquí estamos atravesando un momento de inestabilidad política del presidente Abdo. Y, dicho sea de paso, si bien hay una confrontación con la oposición, también hay una creciente tensión y confrontación muy grande entre Abdo y los sectores que responden a Cartes. Estamos hablando de enfrentamientos muy duros y de procesos de negociación entre ellos para llegar a ciertos niveles de acuerdos. Hay que recordar que hace casi un año Abdo estuvo a poco de ir a juicio político y los votos que evitaron el juicio fueron los votos del movimiento del expresidente Cartes. En aquella oportunidad, Macri tuvo mucha injerencia en la política interna de Paraguay. En la mañana de este martes, referentes de Cartes blanquearon que la charla rondó por cuestiones de política regional, que va de la mano con esta situación de crisis política que tienen los gobiernos conservadores en la región. Hablamos de un deterioro muy grande, cruzado por la corrupción y la ineficiencia, además de la falta de solidaridad hacia la ciudadanía".