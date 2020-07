Alberto recibe a Kicillof y Larreta para definir cómo sigue la cuarentena a partir del lunes

el presidente Alberto Fernández recibe hoy a las 19 en la Residencia de Olivos al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para "comenzar a delinear" cómo será la nueva etapa de la cuarentena a partir del próximo 18 de julio, cuando caduque el "aislamiento estricto" al que se volvió hace dos semanas

los funcionarios de ambas jurisdicciones coinciden en que en la próxima etapa habrá una flexibilización del aislamiento para volver a la fase 3, vigente hasta el 1 de julio

Aunque todas las fuentes indican que la modalidad ya está "cocinada",Según anticiparon a NA fuentes oficiales, el encuentro está previsto a las 19 con el propósito de "analizar los números" para "comenzar a delinear" lo que será la nueva fase de la cuarentena, ante la pandemia del coronavirus.La misma agencia advirtió que, dado que el Presidente quiere "ver los resultados del próximo miércoles y jueves para tomar una decisión".Según trascendió, lo que resta definirse con precisión son algunos detalles, y no el espíritu general de los sectores en que se avanzará en la apertura tanto para la Provincia como para la Ciudad, distritos que componen el AMBA."Las decisiones las van a tomar con especialistas y con números en la mano. Si la cosa mejora la idea es poder pasar a una etapa con mayor relajamiento, pero con mucho cuidado", enfatizaron.en la sede del Gobierno porteño para comenzar a analizar los próximos pasos a seguir en la zona del AMBA, region más afectada por la Covid-19 en todo el país.Además, ayer funcionarios de la Ciudad y Buenos Aires se reunieron en la sede del Gobierno bonaerense, en La Plata, para "repasar la situación sanitaria y trazar los lineamientos para la continuidad" de la cuarentena a partir del próximo 18 de julio.Participaron del encuentro por la provincia de Buenos Aires el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el Ministro de Salud, Daniel Gollán; y el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Augusto Costa. Por la Ciudad estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el Ministro de Salud, Fernán Quirós; y el Ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti.Por el momento,. No obstante,El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli; el jefe de gabinete, Felipe Miguel; y el ministro de Salud, Fernán Quirós, fueron los funcionarios porteños que comenzaron a adelantar algunas de las condiciones que planteará la Ciudad para la etapa que comenzará el 18 de julio, que en términos generales implicará volver a la fase 3 con la reapertura de unos 70 mil comercios esenciales de cercanía y permisos para caminatas y actividad física al aire libre.En otra etapa cercana, la Ciudad prevé habilitar otros 10 mil comercios sobre las avenidas principales, lo que se conoce como centros comerciales a cielo abierto, y también los shoppings, sin patio de comida ni cine. Santilli adelantó que la Ciudad tiene en análisis 100 protocolos de salud para distintas actividades y confió en que, aunque será de manera "paulatina", los nuevos permisos comenzarán a otorgarse en espacios de tiempo más rápidos: por semana o por día.En lo inmediato, Quriós indicó que "la apertura será muy similar a lo que teníamos antes de restringir" y no descartó que se podría agregar alguna actividad recreativa para los niños. El ministro de Salud rechazó, en cambio, la posibilidad de que existan reuniones sociales.En territorio bonaerense, el gobierno provincial mantiene una postura más cuatelosa y no adelantó medidas generales sino que dependerá más de la situación de cada distrito del Conurbano. Otra situación completamente distinta se vive en los municipios del interior pronvincial, donde alrededor de 70 ya se encuentran en fase 5.Respecto de la situación del AMBA, Kicillof apuntó que entre mañana y pasado contará con los números concretos para poder ver el resultado del aislamiento estricto y, sostuvo: "Si la cosa mejora, como es esperable, podremos pasar a una etapa con mayor relajamiento y con mucho cuidado".El mandatario hizo hincapié en las diferencias que debe gestionar la provincia en relación con la Ciudad: "Sólo en el primero, segundo y tercer cordón la provincia tiene 13 millones de habitantes. La Ciudad tiene 3 millones. Las plazas de la Ciudad están todas cercadas y en la provincia no. En todas las grandes ciudades, en las zonas donde hay más edificios o más densamente pobladas como CABA los contagios son más sencillos"."Esas diferencias demográficas, socioeconómicas, de forma de vida y de cultura hacen que nosotros tengamos que tomar medidas especiales", insistió el gobernador ayer junto al ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, y el intendente de La Plata, Julio Garro.Un ejemplo de lo que puede suceder en la próxima etapa en Buenos Aires surge de los dichos del propio intendente de La Plata, quien adelantó que analiza habilitar las salidas recreativas para las familias con niños, algo que oficialmente nunca se puso en marcha en la provincia. Garro confió en poder hacerlo porque La Plata cuenta con muchos espacios verdes, ventaja con la que no cuentan muchas zonas del resto del Conurbano.En tanto, para el resto de la provincia y las zonas rurales, el gobierno bonaerense ya analiza cómo podrá ir aplicándose una paulatina vuelta a clases para las localidades que se encuentran en fase 5. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó que será una realidad para las escuelas de 9 provincias , que ya se encuentran en esa fase de la pandemia.