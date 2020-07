Los jueces de Comodoro Py siguen pateando la causa y otra vez la Cámara decide quién investiga la "Mesa Judicial M"

Parece ser que nadie en Comodoro Py quiere la papa caliente de tener que investigar la "megainvestigación" acerca del supuesto plan de Mauricio Macri para apretar jueces y direccionar causas a través de su "mesa judicial"

. Es que la magistradaCapuchetti tenía una causa anterior por una supuesta presión a jueces laborales. Por eso, consideró que el caso de su colega Ramos tiene un objeto procesal más amplio y distinto, que está más avanzado y que su decisión de enviarle la “megainvestigación” fue “prematura”.Para la jueza, el argumento cronológico sobre la existencia de una causa anterior que utilizó su colega Ramos para enviarle el caso, no sería válido, porque -según ella- habría que certificar primero si hay otras causas similares en otros juzgados.Los otros fundamentos que esgrimió Capuchetti, jueza que llegó a su cargo durante el gobierno de Macri, para no tomar el caso son el estado más avanzado de la investigación de Ramos y que esa causa tiene un objeto procesal distinto ya que se habla de un plan sistemático para presionar a magistrados.Por eso rechazó el caso y la envió a la Cámara Federal para que resuelva qué juez debe investigar. No es la primera vez que el tribunal debe resolver sobre la competencia, ya que antes había dirimido un conflicto entre el propio Ramos y Rafecas.El juez Ramos investigaba junto al fiscal Ramiro González una denuncia sobre aprietes a magistrados de distintos fueros, que se inició con las explosivas declaraciones radiales de la camarista de Casación Ana María Figueroa, pero que después se fue ampliando con el testimonio de otros jueces. La Cámara Federal determinó que éste último debía avanzar con la investigación.A pesar de estas vueltas, el fiscal onzález dispuso varias medidas, entre ellas tomó declaración por escrito a magistrados que fueron ratificando las presiones que sufrieron de parte de ex funcionarios del macrismo.El caso se fue convirtiendo en una megacausa en la que están imputados desde Mauricio Macri, el actual fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, quien era el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, entre otros referentes del macrismo.También se amplió la imputación al ex jefe de gabinete Marcos Peña y al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, luego de declaraciones que prestaron jueces del fuero laboral.