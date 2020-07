Macri y el PRO: de decirle "enfermos" a gays y votar contra el matrimonio igualitario a ponderarse "pioneros" de la ley

En el 10º aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario, recordamos esta decisión pionera de @mauriciomacri que abrió el camino a la igualdad. Celebramos este aniversario y seguimos trabajando para una Argentina más libre y diversa. https://t.co/X941xyhSmk — PRO (@proargentina) July 15, 2020

Caraduras.

Macri traicionó y confabuló para impedir el desarrollo del matrimonio igualitario.



Macri no cumplió sus deberes de funcionario público ni defendió el fallo del tribunal porteño, no defendió la autonomía de CABA y se echó para atrás y nos tuvimos que casar en Ushuaia. https://t.co/1cJvCM67Ly — Alejandro D Freyre (@AlexFreyre) July 15, 2020

pic.twitter.com/so0WCYJsrQ — Falo y a la bolsa (@faloyalabolsa) July 15, 2020

Aunque a la luz de los hechos la gran mayoría de la sociedad sabe que se trata de una mentira flagrante,por no haber apelado el fallo que en 2009 permitía el enlace de personas del mismo sexo.En noviembre de 2009, una jueza porteña en lo Contencioso Administrativo, Gabriela Seijas, avaló el matrimonio de Axel Freyre y José María Di Bello, al declarar la inconstitucionalidad de dos artículos del Código Civil. La boda se iba a celebrar el 1º de diciembre, pero el día anterior, la jueza nacional Marta Gómez Alsina suspendió el casamiento con otro fallo. El enlace terminó realzándose en Tierra del Fuego.No obstante, el entonces procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli, se presentó ante la Corte Suprema para que se pronunciara, con lo que, en rigor, sí hubo una apelación del Gobierno porteño encabezado por Macri ante el máximo tribunal, lo cual desnuda la falacia del tuit que el PRO citó del ex presidente.La Corte rechazó el recurso al no considerarlo válido, lo cual muestra aún más que lo que hicieron Macri y el PRO no tuvo absolutamente nada que ver con la ley que impulsaron en 2010 la sociedad civil y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.A pesar de que el PRO intentó hoy mostrar a Macri como "pionero" del matrimonio igualitario por una apelación que no fue pero que además no tuvo relación con el proyecto que luego legalizó el casamiento entre personas del mismo sexo biológico, además la realidad muestra que la mayor parte de los legisladores del PRO, la UCR y la Coalición Cívica de aquel entonces que votaron lo hicieron en contra Sin embargo, una década más tarde, el macrismo trata de reescribir la historia. El propio Freyre salió a contestar y, detrás de él se sumaron más críticas a la impostura del PRO.Pero además, a pesar de que ahora se disfraza de "pionero", a Macri lo demuele el archivor: el ex presidente había afirmado que la homosexualidad es "una desviación" y "una enfermedad".En una entrevista que usuarios de redes sociales recordaron con énfasis publicada en el diario Página/12 en 1997, cuando era presidente de Boca y había sido electo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Macri se había mostrado contrario a la incorporación de jugadores homosexuales a su equipo de fútbol con palabras que si fueran dichas hoy le valdrían hasta problemas judiciales."Es una situación complicada. Es una enfermedad, no es una persona ciento por ciento sana", fue la respuesta de Macri a la consulta sobre los jugadores gays. Y fue más allá: calificó como una "desviación no deseada" a la homosexualidad."¿Qué quiere que le haga? Yo le tengo que decir lo que pienso ¿Qué voy a pensar? ¿Que lo que hacen está bárbaro? ¿Usted festejaría que su hijo fuera homosexual? Por favor", había dicho Macri en la entrevista con Página/12. "El mundo nos ha hecho para que nos juntemos con una mujer. ¿Por qué nos vamos a juntar con un hombre? Está bien que es más cómodo. Se puede ir a jugar al tenis y después se puede ir a…. todo con el mismo tipo. ¡Pero, por favor!", había reflexionado Macri sobre la homosexualidad.