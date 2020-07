La nota antipatria de Laura Alonso en que destroza a la Argentina y elogia a Noruega o Finlandia por su "Libertad"

Mientras tiene al menos seis graves y avanzadas causas en la Justicia por esconder corrupción del gobierno de Mauricio Macri, la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso hizo uso del prefijo que se incluye en su último cargo público, pero para oponerse a su Patria

Logró el colmo, sin embargo, al destacar en esos países el "cumplimiento de la ley y los contratos, controles institucionales y administrativos eficientes y efectivos" y rematar con el pedido de "libertad en todos los aspectos de la vida"

En una nueva muestra de su particular modo de interpretar la libertad de expresión,Titulado, el artículo de Alonso inicia su hipótesos preguntándose "si `perdiéramos´ (SIC para las comillas) cien billeteras con una foto familiar, tarjetas personales, un número telefónico y 3.500 pesos en las ciudades de Argentina, ¿cuántas cree usted que serían devueltas?".Luego, afirma que de un "experimento que se realizó en 12 ciudades capitales" surgió que "sólo el 47% de las billeteras se recuperaron", es decir, no muchas. Opinó entonces la ex funcionaria imputada en múltiples causas que "´vivos` hay en todas partes", menos en Helsinki porque en "la capital de Finlandia, fueron devueltas 11 de las 12 billeteras `perdidas´"., reflexionó Alonso, siempre lejos de analizar bajo categorías científicas serias y de la ley, claro.Luego, abordó los indicadores que elutiliza para componer el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y los utilizó para definir que, como si no se supiera o alguien pusiera en dudas que el país es un país en desarrollo y no desarrollado, como si la ONU -ese mismo organismo- no hubiera elogiado las políticas argentinas entre 2004 y 2015, criticado muchas de las ejecutadas entre 2015 y 2019 y no hubiese elogiado con énfasis las decisiones y logros del gobierno de Alberto Fernández para combatir sanitariamente al coronavirus y económicamente a sus consecuencias sociales.Por supuesto,. Mucho menos esto último, pero segmentando, por ejemplo, la administración kirchnerista y la gestión macrista que integró.Lo que sí hizo la ex titular del organismo estatal que debiera ocuparse de prevenir la corrupción pero que en su caso la escondió abajo de la alfombra es destacar elementos de los países nórdicos como poseer "buenas instituciones", un "Estado presente con servicios de altísima calidad pero sin invadir o interferir indebidamente en la vida de los individuos ni en el funcionamiento del mercado", y hasta se animó a mencionar que "la corrupción estatal es baja o nula" y "la administración es profesional"."Cada tanto nos sorprenden un Gino Tubaro, un Pierpaolo Barbieri, o una Mercado Libre o Globant. Son excepciones (...)", remató, intentanto pasar de la Oficina Anticorrupcion a la antipatria.