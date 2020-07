Deuda: el Gobierno ratificó su propuesta a pesar de la contraoferta de bonistas extranjeros, pero seguirá la discusión

los tres grupos de acreedores rechazaron la última oferta de la Argentina para la renegociación del pasivo y, por primera vez, se juntaron para enviar una contrapropuesta, pero el Gobierno ratificó su iniciativa y el propio presidente Alberto Fernández ya respondió que "es muy difícil hacer una mejor"

El capítulo de la pesada deuda externa con bonistas privados extranjeros que dejótodavía no encuentra solución aunque promete más episodios:. Son los inversores que se mostraron más agresivos en los últimos meses para cerrar un acuerdo. Hoy mandaron una nueva propuesta para reestructurar los bonos, en la cual moderan algunas pretensiones económicas y con espacio para flexibilizar peticiones legales.El comunicado de los bonistas indicó que no se acepta la última oferta de la Argentina presentada a la SEC pero se deja la puerta abierta para cerrar un nuevo acuerdo.Además, en la declaración conjunta, y por primera vez los tres clubes de acreedores de la deuda externa se reunieron para rechazar la última oferta argentina, realizar una contrapropuesta y acordar que “los grupos de acreedores de Argentina no licitarán sus tenencias de bonos en la oferta de canje propuesta por Argentina”En el equipo económico hace varios días ratificaron que no consideran posible modificar las condiciones para canjear la deuda ofreciendo un mayor valor de recupero.Pero se indicó que“De conformidad con el acuerdo de cooperación, los miembros de los grupos de acreedores de Argentina no licitarán sus tenencias de bonos en la oferta de canje propuesta por Argentina”, advierte el comunicado de los bonistas.Y agregan: “Estamos seguros de que hay una resolución consensuada a la vista y de que dicho acuerdo proporcionará un camino hacia un futuro económico sostenible para el pueblo argentino”, concluye el grupo de bonistas más intransigente.Según Infobae, en el detalle de la nueva propuesta de los bonistas estos sostienen que el país pagaría USD 35.000 millones menos. El mismo análisis agrega que esa nueva oferta por la acreencia bajo ley extranjera se haría efectiva en 9 años.La hicieron el Grupo Ad Hoc (BlackRock), el Exchange Group (Monarch) y parte de los integrantes del Comité de Acreedores de Argentina, que pidieron cambios legales" y tiene un valor de USD 56,6, frente a los USD 53 de la que formuló Economía.En su comunicado el conjunto de acreedores aseguró que “nuestra propuesta mejorada proporcionará el alivio a corto plazo que Argentina necesita con urgencia”.El equipo económico de Martín Guzmán aseguró ya que no cambiará la enmienda enviada a Estados Unidos para canjear la deuda ofreciendo un mayor valor de recupero, pero -según Página 12- se indicó que las cláusulas contractuales, una de las preocupaciones de los principales acreedores como Blackrock, pueden ser flexibilizadas si existe apoyo del FMI y de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales.Ante la consulta de Ámbito, desde Economía dijeron oficialmente que “no harán comentarios” respecto del comunicado de bonistas. No obstante, se dejó trascender que Guzmán estuvo conversando con el primer mandatario sobre el particular.Si bien parecería por la respuesta oficial que el Gobierno daría por cerrada la negociación, analistas internacionales señalan que en los últimos días se habían logrado avances importantes al acordar las cuestiones legales y por lo tanto, no descarta que se llegue a un entendimiento.Pero el que ya habló es el Presidente, que aseguró este lunes que la nueva oferta que hicieron los bonistas “simplemente hizo público algo que todos sabían” y adelantó que “es imposible que Argentina pueda moverse” de su última oferta.“Su oferta no es igual a la nuestra, nos demanda más esfuerzo, pero como nosotros queremos actuar de buena fe, seguiremos discutiendo. Nosotros hemos hecho la oferta posible, y es imposible que nos podamos mover de este último esfuerzo”, dijo Fernández en el programa Altavoz, por la Televisión Pública.El Presidente dejó en claro que en el Gobierno “van a seguir hablando y negociando” pero destacó que “la Argentina ya hizo su esfuerzo”. En ese sentido, dijo que quiere “resolver las cosas de tal forma que no haya más problemas con los acreedores y no seguir discutiendo cómo hacemos para pagar”.“Hicimos la oferta posible. Fue un esfuerzo muy grande. No queremos hacer una oferta que ponga en riesgo a los sectores más vulnerables de la Argentina. No les podemos pedir más esfuerzos”, indicó el mandatario.