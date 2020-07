Contundente apoyo de Cristina a Martín Guzmán y la estrategia de reestructuración de la deuda

la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, rompió el silencio en lo que se refiere a la negociación de ese pasivo y publicó un contundente y explícito apoyo a ese proceso y particularmente al ministro de Economía, Martín Guzmán

Martín Guzmán sobre la deuda externa. Clarito como el agua. pic.twitter.com/y9jqmffxei — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 21, 2020

A 24 horas de que se conociera la contrapropuesta de los bonistas a la que sería la última oferta del Gobierno argentino para el canje de deuda,Ocurre no sólo cuando desde algunos sectores se cuestionaba la falta de pronunciamientos de la ex presidenta acerca del rumbo de la gestión de, sino que también sucede mientras que principalmente muchos medios sostienen que habría diferencias importantes en el Frente de Todos y que CFK querría correr algunos ministros.En sus cuentas de redes sociales, la vice publicó un video de una entrevista a Guzmán en TN en la que el ministro señala que el Frente de Todos llegó para, con lo que le pegaba a la admnistración de Mauricio Macri, y que el país ofrece un plan en donde los acreedores no pierden sino que "ganan menos” y que el caso contrario significaría más ajuste para el país.Desde el entorno de CFK explicaron que “cuando participó de la presentación de la explicación de la deuda también fue apoyar”. Asimismo, explicaron que la decisión de escribir el twit se enmarca en que “es un tema central para Argentina y las palabras de Martin fueron muy claras. No solo en hasta donde podemos llegar sino en la descripción del escandaloso proceso de deuda de Macri”. Frente a la consulta de cuál era el mensaje que quería comunicar la vicepresidenta, la respuesta fue que entiende que el corte del video “es una excelente declaración de Guzmán de cómo encaramos la deuda”.El tuit se conoció poco antes del discurso del presidente Fernández ante el Council of Americas, con el tema deuda en el centro de la mesa, y en paralelo a que la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado estaba debatiendo el despacho para que sea tratado en el recinto el proyecto de ley del canje de deuda bajo ley local. Y, mientras los senadores se preparaban para aprobarlo con un “disidencia menor” del bloque de Juntos para el Cambio, llegó la respuesta del ministro de Economía.Utilizando la misma red social,le respondió a Cristina e incertó el twit y puso “Argentina está unida" junto al hashtag #CrecerParaPagar”.