Ex jefe de la AFI reveló que Macri, Arribas y Marcos Peña tenían teléfonos "ultraseguros" que seguirían en el organismo

el último jefe de Contrainteligencia durante la gestión de Cambiemos reveló que no sólo el ex presidente tenía un móvil con esas características y que había sido reconvertido en el organismo, sino que además esa acción fue realizada "sin consentimiento" de las autoridades necesarias

Coste desnudó algo que no se sabía con nombre y apellido hasta el momento: que además de Macri, los es jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; y el ex jefe de Gabinete Marcos Peña tenían los polémicos teléfonos secretos diseñados por el organismo de inteligencia

En febrero de 2018, se supo queusaba un teléfono que describían como "ultraseguro" con el propósito -o miedo- de que se filtraran sus conversaciones, bajo el resguardo o excusa de la necesidad de sostener el secreto de Estado. Hace 20 días, se conoció que ese aparato no contenía esa cualidad de fábrica sino que había sido adaptado y encriptado por la AFI especialmente y a pedido. Ahora, se suma algo más escandaloso todavía:, ex jefe de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia e integrante de la lista de acusados en la causa por presunto espionaje ilegal, declaró en indagatoria y dio varios detalles que sustentan las acusaciones de la Fiscalía sobre las tareas que se realizaron en el Instituto Patria y el domicilio de la vicepresidenta, y que alcanzan no sólo a las autoridades de la ex Side sino hasta al propio Macri.Pero además, según publicó Infobae,La frase textual del ex espía es demoledora:Además, dijo que a él le dieron uno de esos teléfonos pero nunca lo usó. Si bien no pudo asegurar cuántos aparatos con esa tecnología había, pero afirmó:. Los tenían “el presidente, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y Marcos Peña”, dijo. Por eso sugirió pedirle a la interventoralos detalles de esos teléfonos., señaló.Como informó Política Argentina , los celulares en cuestión tenía un sistema operativo Android y el aparto era un Nexus 6P. Pero lo que hoy trae el tema a colación y genera múltiples interrogantes es que quien "modificó" el dispositivo para incrementar su "seguridad" fue la AFI, hoy en el centro de la escena por el numeroso grupo de ex agentes presos e imputados por espionaje ilegal.Por si esta situación ya no conlleva preguntarse si es posible acceder a presuntos intercambios vía voz o datos que el ex presidente podría haber tenido y que impliquen pruebas para las causas del espionaje ilegal en que está denunciado, el propio Macri le pidió a la Justicia que no revisen sus llamados con la "Mesa Judicial" por la persecución al Grupo Indalo. Demasiados indicios para sospechar.