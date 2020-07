Reapareció y le salió mal: por lejos, Macri es el político con peor imagen de toda la Argentina

una encuesta reveló que el ex presidente es, por lejos, el dirigente político con peor imagen de toda la Argentina

si bien la imagen positiva de Alberto Fernández registró un pico altísimo de más del 84% en abril, actualmente se estabilizó a la baja pero continúa siendo el político mejor visto por la población, con un 63,3%

Muchos, hace semanas, destacaron quehabía vuelto a la cancha de la política, abandonando la "cuarentena" en que se había autoexiliado en ese campo, y que, con eso, planificaba retomar la centralidad en la agenda. No le fue bien:Según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, el ex mandatario alcanza un 69,1% de imagen negativa entre los argentinos, mientras que la visión positiva que consigue apenas roza el 30%.Para colmo, justo cuando en el PRO aseguran que el partido consiguió la paz a cambio de que el ex jefe de gobierno porteño y María Eugenia Vidal salgan a defender a Macri y éste ceda su liderazo , la contracara es, que invierte los números, y tiene imagen positiva de 61,6% de los encuestados y negativa de sólo un 22,3%.Por el lado del oficialismo,. Además, la imagen negativa sólo alcanza un 36,1%. Además, el 64,5% aprueba su gestión mientras que sólo el 34,4% la desaprueba.En tanto, la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, también alcanza un número elevado de imagen negativa, con un 52,9%, pero al mismo tiempo consigue un nivel de visión positiva considerable, de un 43,9%.De esta manera,Según la encuesta, el 50,2% indicó que lo apoya actualmente y lo seguirá haciendo y el 8,6% no lo apoyaba y ahora sí lo hace. Este apoyo se observa también cuando se les consultó a los encuestados acerca de las elecciones legislativas del próximo año. El 41,8% dijo que votará a candidatos diputados que defiendan a Fernández.