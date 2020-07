Interna PRO: aseguran que Macri aceptó que ya no lidera a cambio de que Larreta y Vidal lo defiendan

al interior del PRO aseguran que después de las internas "todo se está acomodando", pero que esa paz estaría sostenida entre otras cosas por un acuerdo: Mauricio Macri aceptó que ya no lidera en solitario "a cambio" de que Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal lo defiendan por el fracaso de su gestión y ante los escándalos judiciales que no paran de conocerse

La mesa a la que Bullrich sumó a Michetti es la de "ideas", destinada a diseñar el "rumbo ideológico" del PRO

Después de semanas efervescentes con cruces entre "halcones" y "palomas" por el polémico comunicado de Juntos por el Cambio tras la muerte de Fabián Gutiérrez, la gestión de la pandemia y el escándalo del espionaje ilegal a propios y ajenos durante el macrismo,Es que, según reveló La Nación,"Macri no espera un reconocimiento de su partido, está discutiendo su lugar en la coalición", le dijo a ese medio un ex funcionario de trato aún cotidiano con el ex presidente, en referencia a un supuesto "pedido de reconocimiento" por parte del sector dialoguista.En ese punto, llegó la confesión delpor parte de un dirigente cercano ay el jefe de gobierno porteño:Según la misma versión de La Nación, ese conjunto de fuentes revela que la coincidencia es que a Macri "adentro", aunque "sume lo que sume".De ser esto así, claramente lo que ponen en juego -y riesgo- es mayor para Larreta y Vidal, que tiene más proyección futura que "halcones" como Macri y, muy desgastados y muy vinculados a un público electoral limitado. En el caso del jefe de gobierno porteño, además, se trata de un dirigente que está al frente de una gestión."Todo se está acomodando", definen con satisfacción cerca de Macri, y creen que la paz con Larreta y Vidal "se está cumpliendo en el terreno" partidario. En ese sentido, además,El fortalecimiento de comisiones internas con participación de todos los sectores del macrismo es una muestra, según aseguran fuentes partidarias. En ese campo es que "Gaby" habría finalizado su cuarentena política, con problemas judiciales en medio, para sumarse a una "mesa" política.. "Volvió, sí, por ahora de manera acotada", reconoció otro miembro de ese grupo, que integran además las diputadas nacionales Carmen Polledo y Camila Crescimbeni; los senadores Esteban Bullrich y el polémico Alfredo De Angeli, más Karina Spalla, entre otros.Dos reuniones vía zoom fueron el puntapié inicial de la comisión de la que participó, que tiene como ambiciosos objetivos definir "a qué sectores representamos" y eventualmente ampliar la base de representación del partido que volvió al llano nacional en diciembre. "Tenemos que ser un partido de clase media, pero no sólo eso, porque nos queda afuera el 50 por ciento de los argentinos", opinaron desde el sector "aperturista", que tiene como "aliados" extra-comisión a los intendentes bonaerenses de Pro, Jorge Macri (Vicente López)y Néstor Grindetti (Lanús).