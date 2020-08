Mauricio Macri se burló de los argentinos para justificar sus polémicas vacaciones en Francia en plena pandemia

Mauricio Macri se burló de los argentinos en pandemia para justificar sus polémicas vacaciones en Francia y dijo que los aproximadamente $ 3 millones que habría gastado en alojamiento para sus vacaciones "son irrisorios"

“Si contratás varios días, los precios para esa categoría son irrisorios”

Macri se burló de los argentinos con una chicana política: “Insisto, que los argentinos estemos encerrados hace 5 meses no significa que el mundo también”

No sólo lanzó una insólita chicana acerca del acuerdo del gobierno nacional con los bonistas privados externos bajo ley extranjera por la deuda que dejó su gestión, sino que además “¡Finalmente se cerró! Defaultear jamás puede estar bien” , le dijo Macri asegún una nota con información de Juan Dillon, sobre el final exitoso de las negociaciones que encaró el gobierno con los acreedores externos.Pero no se quedó ahí en sus increíbles ganas de expresarse desde Francia, donde los argentinos también lo repudiaron. Consultado por la elección del hotel en que estuvo hasta el domingo, luego que trascendiera que el valor de la habitación de la Réserve Hotel & Spa de París es de 1800 dólares la noche, ensayó una insólita aclaración:Y agregó:. Ahora está en el Golf Club de Saint-Tropez, en la ciudad de Ramatuelle, Niza, a pocos kilómetros de Saint-Tropez, en la Costa Azul.No conforme, le preguntaron acerca de si fue o no oportuno su viaje, mientras muchos argentinos se ven afectados de manera económica por la pandemia, al igual que todo el planeta pero desde diferentes puntos de partida,