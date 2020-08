La importancia de las camas de terapia intensiva, el índice que mira Alberto: la mitad de los pacientes se cura

principalmente se pondrá el ojo y el énfasis en el número que más les interesa al Presidente y al gobernador bonaerense pero poco pondera el jefe de gobierno porteño y su equipo, a pesar de que un nuevo dato revela su trascendental importancia para salvar vidas: la ocupación de camas de terapia intensiva

El analista agrupó la cantidad de ingresos a UTI por semana epidemiológica de apertura de caso y se fijó, de éstos, qué porcentaje no falleció al día de hoy, para así llegar al número de que el 50% de los pacientes que requieren cuidados intensivos logra sobrevivir al coronavirus

Si bien todas las versiones y trascendidos indican que, todavía restan días en que se analizarán todos los índices. No obstante,Mañana, el jefe de Estado recibirá al comité de expertos infectólogos para definir la continuidad del actual formato de cuarentena a partir del próximo lunes, aparentemente por dos semanas más, pero siempre atado a la evolución de ocupación de las famosas UTI (Unidades de Terapia Intensiva), el principal indicador que podría activar lo que el Presidente llamó “botón rojo” para endurecer el confinamiento.La razón por la que Fernández -y también Kicillof- miran ese número para medir y definir sus decisiones, se basa en un razonamiento que se sostiene en un estudio que dio a conocer hoy el científico de datos, en base a cifras oficiales del Ministerio de Salud:, señaló Olszevicki, quien precisó que el dato muestra "la cantidad de personas que se están salvando por tener acceso a estos cuidados".El especialista resaltó que "la saturación del sistema sanitario es tan temida, y con razón, porque gran parte de ese 50 por ciento no sobreviviría"."El valor real puede ser menor porque por un lado no sabemos que las personas hayan salido efectivamente de UTI al día de hoy y porque hay retraso, en particular en la provincia de Buenos Aires, con la carga de los fallecidos. No obstante, para minimizar el riesgo de esas variables, tomé hasta la semana 25 (14-20 de junio) para hacer este análisis", indicó a la agencia Télam.Por su parte, Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y jefa de sala de terapia intensiva del Hospital San Martín, de La Plata, avaló y coincidió con la estadística. Además, explicó que "quienes llegan a terapia intensiva con Covid-19 son, en su mayoría, pacientes que tienen comorbilidades que los ponen en condiciones de vulnerabilidad frente a este virus, y a cualquier otra infección".Respecto de si una posible saturación del sistema sanitario podría afectar esos datos, consideró que "cuando las condiciones no son adecuadas eso tiene una incidencia en la sobrevida del paciente, eso nadie lo podría negar". En el mismo sentido, agregó que "el trabajo que se está haciendo es para que esto incida lo menos posible y que esa no sea la causa de la mortalidad de los pacientes".Este martes a media tarde, como relevó Página 12, oficialmente en el país había 1569 camas de terapia intensiva de adultos ocupadas, lo que representa un 57,3% a nivel nacional y un 67,4% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) constató que en la Ciudad, justamente donde el gobierno de Larreta no pondera como a nivel nacional y bonaerense el número de UTIs, sobre un total de 652 camas, hubo una ocupación del 85%. Del total de esas 652 camas, el 54% fue por pacientes con coronavirus y un 67% requirió asistencia respiratoria.La muestra se hizo en en 29 instituciones de salud: 8 públicas, que representa un tercio de los hospitales públicos existentes, y 21 privadas.Considerando el sector público representado por 213 camas de terapia intensiva (conformado por seis hospitales del Gobierno de la Ciudad y dos universitarios), sólo el 11% de las camas estaba libre y de las ocupadas el 66% eran pacientes Covid-19.En relación al Conurbano, del estudio de la SATI participaron 16 instituciones (9 públicas y 7 privadas) y de un total de 313 camas, la tasa de ocupación es del 88% de las cuales 53% fueron pacientes Covid-19 con un 78% de asistencia para respirar.