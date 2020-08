Argentina producirá la vacuna contra el coronavirus británica, la más avanzada y probada hasta el momento

En lo que significa una gran noticia para el país en el marco de la lucha contra la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández anunciará esta tarde la fabricación en Argentina de la vacuna contra el coronavirus investigada y generada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca

Según trascendió en versiones periodíticas, el anuncio sería hoy pasadas las 19 en la Quinta de Olivos, encabezado por el ministro de Salud,, acompañado por otros funcionarios y dirigentes.El Presidente se reunió en julio en la residencia residencia de Olivos con directivos de la empresa farmacéutica AstraZeneca, que junto a la universidad británica trabaja en el desarrollo de esta fórmula contra el coronavirus. Este producto mostró buenos resultados en los ensayos clínicos de fase I y II y es una de las investigaciones más avanzadas del mundo, atravesando la fase III.González García anticipó hoy que Fernández podría realizar en las próximas horas el anuncio que ahora se confirma vinculado a la lucha contra el coronavirus:, sostuvo al visitar La Matanza."Podría haber un anuncio mucho más fuerte del Presidente. Espérenlo con ansiedad porque va a ser una muy buena noticia", aseguró Ginés al recorrer este mediodía el municipio bonaerense de La Matanza, junto al intendentePor otra parte, el ministro de Salud aseguró que en el Gobierno saben que hay "muchas vacunas contra el coronavirus" y manifestó: "Estamos con seis de los proyectos que están en punta y probablemente se incorpore una más esta semana". Por eso, el trascendido es que Argentina, como otros países, negocian con muchas de las fórmulas que se conocen hasta este momento. En ese sentido, en el país ya se ensaya la fase III del producto de Pfizer, por ejemplo., según revelaron los hallazgos de las primeras fases del estudio, divulgados en los últimos días de julio.La fórmula no presentó ningún efecto colateral grave en los 1.077 voluntarios, adultos sanos de entre 18 y 55 años, que produjeron respuestas inmunes de anticuerpos y células T que pueden combatir el virus, según los resultados del ensayo publicados en la revista médica The Lancet.AstraZeneca es una de las farmacéuticas líderes en la carrera por encontrar una vacuna contra la enfermedad miles de muertes en el mundo, junto con otras compañías que prueban candidatas en ensayos clínicos de etapas media y final. La firma dijo que una fase III de los ensayos de su vacuna potencial se está llevando a cabo actualmente en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, y que empezará pronto en Estados Unidos.La fórmula, que está siendo desarrollada a una velocidad sin precedentes, está hecha a base de un virus genéticamente fabricado que ocasiona el resfriado común en chimpancés. Los científicos lo han modificado en gran manera de forma que no pueda ocasionar infecciones en personas y para que se asemeje más al coronavirus.Lo han hecho transfiriendo las instrucciones genéticas para la llamada “proteína del pico” del coronavirus -la herramienta clave que este emplea para invadir las células de humanos- a la vacuna que están desarrollando. De esta manera, esta vacuna se parece al nuevo coronavirus y el sistema inmune puede aprender la manera de luchar contra él. Al estar basada en un adenavirus modificado, que no se replica, es más segura en especial para los pacientes más frágiles.El último Brasil, uno de los países en que se experimenta la vacunas desarrollada por la universidad de Oxford, anunció que espera comenzar la producción masiva de la misma en diciembre. El informe lo brindó el laboratorio estatal responsable.