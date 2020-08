Qué se sabe de la vacuna inglesa contra la Covid que se fabricará en Argentina: cuánto costará y cuándo estaría lista

el gobierno de Alberto Fernández anunciará que la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca se producirá en la Argentina. La novedad, de vital importancia, disparó muchísimo interés por parte de la población en saber de qué se trata esta fórmula, qué pasó en las investigaciones en las que se probó y algunos índices centrales para el ciudadano de a pie, como cuándo va a estar disponible y cuál sería su costo en pesos

"debería estar para abril o marzo de 2021"

De esta manera, al valor actual del Euro, la moneda de la Unión Europea (UE) el precio de la vacuna de Oxford sería de 215,40 pesos argentinos

En sólo minutos,Según trascendidos que publicó Perfil,que no sólo se destinarán a la Argentina sino también a países vecinos de América Latina, con excepción de Brasil. También la fabricará México, que lo anunciará en simultáneo con Buenos Aires.Los científicos de Oxford, en colaboración con la farmacéutica británica AstraZeneca, difundieron resultados alentadores sobre su producto contra la Covid-19.Según difundió a mediados de julio The Lancet, la fórmula inglesa fue probada en más de mil voluntarios sanos de Reino Unido que desarrollaron defensas y no presentaron efectos adversos.“Está basada en un adenovirus. Hay un montón de clases, suelen infectar humanos y también a otros animales. Lo que tienen de bueno aquellas vacunas basadas en virus es que estos patógenos saben muy bien cómo entrar a nuestras células, son realmente expertos. En este caso, la propuesta de Oxford es inyectarnos uno que no es capaz de replicarse en nuestro cuerpo”, dijo, según Página 12, Juan Manuel Carballeda, investigador del Conicet en el Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad Nacional de Quilmes.Y agregó: “De hecho, al no replicarse en otras células, las vacunas suelen ser más seguras (no producen daños colaterales)”. Al mismo tiempo, esta característica conlleva un aspecto negativo: “Como no se replica puede que no sea suficiente con una sola inoculación para repeler al Sars CoV-2. Por el momento, se vio despierta la respuesta inmunológica pero habrá que esperar”, advierte.Fueron exactamente 1077 las personas (entre 18 y 55 años) que se sometieron al estudio y desarrollaron anticuerpos y linfocitos T suficientes divulgado en The Lancet. Mientras que los primeros neutralizan al patógeno, los segundos se encargan de destruir a las células infectadas.La vacuna contra el Covid de Oxford fue producida en base a un adenovirus que tradicionalmente causa resfríos en chimpancés. El sistema inmune humano detecta al agente infeccioso y esa respuesta inmunológica puede ser útil para el Sars CoV-2 y así prevenir la enfermedad.En las próximas etapas los expertos deberán analizar por cuánto tiempo las defensas permanecen en el organismo, así como también escalar la prueba. Esto significa examinar si es factible generar las miles de millones de dosis que son necesarias para vacunar a todo el mundo contra el Sars CoV-2. En el presente, la fase 3 de esta vacuna está siendo evaluada en Brasil (5 mil voluntarios), Reino Unido (15 mil), Sudáfrica (2 mil) y, próximamente, en Estados Unidos. El desafío en estas regiones será que las pruebas incluyan a adultos mayores, pacientes con otras enfermedades e individuos que provengan de otras naciones. Cuanto más aleatoria sea la muestra más robusta será la metodología.Los efectos adversos incluyeron dolor y sensibilidad en el lugar de la inyección temporal, dolor de cabeza de leve a moderado, fatiga, escalofríos, fiebre, malestar y dolor muscular. No se informaron eventos adversos graves con AZD1222, y las reacciones disminuyeron con el uso de paracetamol profiláctico, un analgésico, y ocurrieron con menos frecuencia después de una segunda dosis.Formalmente, no se sabe. Sin embargo, el infectólogo del grupo de asesores expertos de Alberto Ferández, el doctor Eduardo López, estimo que la vacunaEn una entrevista a TN, López aseguró que la vacuna de la Universidad de Oxford "es una vacuna que está en fase 3 y que es muy interesante". En ese mismo sentido, declaró que si bien "a fin de año se van a ver resultados de la vacuna" se espera que "debería estar para abril o marzo" del año que viene.Ante estos plazos, se espera que "para noviembre o diciembre" estén los últimos análisis sobre las investigaciones y que, si se cumplen esos plazos, para enero "podría comenzar una producción local" que, luego de tenerlas, habría que "llevarlas a chequear para ver si todos responden de la misma manera". De esta forma, la cantidad de tiempo se estiraría hasta el fin del primer trimestre del año que viene.Por supuesto, tampoco se sabe oficialmente el precio, teniendo en cuenta la novedad de que se producirá en el país. Sin embargo, la empresa farmacéutica con sede en Londres hizo una estimación sobre cuánto podría costar para la comunidad europea, y el valor no asustaría a quienes habitan el conurbano bonaerense, entre otros."Tenemos un objetivo que es también hacerlo sin beneficio, o sea que entregaremos la vacuna a precio de costo, es decir, cerca de 2,5 euros la unidad", expresó en julio el director general del el laboratorio AstraZeneca, Pascal Soriot.