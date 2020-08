El Gobierno advirtió sobre posibles restricciones a la compra de dólar ahorro para garantizar la "estabilidad macro"

el Gobierno salió a dar un contundente mensaje de que esta situación podría llevar a que se impulsen mayores restricciones sobre la compra de “dólar ahorro” para garantizar la "estabilidad macro"

"lo impuso Macri, y tarde, porque si lo hubiese hecho antes la historia hubiera sido otra"

Ante la floja cantidad de reservas de divisas que dejó el último gobierno y la reciente agudización de la presión sobre ese recurso escaso por la cantidad récord de personas que compran el cupo mensual “solidario” a través de los bancos,La voz más autorizada posible del gobierno nacional se refirió al tema:En declaraciones a radio La Red, el jefe de Estadode reservas, una cantidad bajísima y producida por errores no forzados, y señaló que la compra de dólares “solidarios” en las entidades bancarias es un problema y que el posible cierre de esa canilla de pérdida de reservas del Banco Central de la República ArgentinaDe hecho, en lo que muestra la relevancia del tema, adelantó que en el transcurso del día mantendrá en la Quinta de Olivos una reunión con Martín Guzmán, el ministro de Economía: "Son cosas que tenemos que hablar".La agudización de la presión sobre las reservas y la cantidad record de personas que compran el cupo mensual “solidario” a través de los bancos ya había sido abordada, en otra entrevista radial, por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, quien reconoció que el gobierno “tiene un ojo en el mercado de cambios” dado el carácter “bimonetario” de la economía argentina., advirtió Todesca.En cuanto al error no forzado del macrismo que perjudicó fuerte a las reservas del país, la funcionaria recordó en diálogo con radio Mitre que el límite para la compra de 200 dólares destinados al ahorroNo obstante,La economista afirmó: "Tendríamos que amigarnos con el cepo y las regulaciones del mercado cambiario, porque la Argentina necesitará regulaciones por un tiempo. Por cuánto no sabemos, pero no será hoy ni mañana que liberemos el mercado cambiario",Sostuvo también que hay "que ir evaluando lo del dólar ahorro", porque el país requiere "dólares para producir y las empresas tienen que comprar insumos y maquinarias"., explicó.En ese sentido, profundizó: "Solo estamos pudiendo financiar a una parte de las empresas, debemos hacer girar el ahorro hacia el sistema productivo"."Nosotros tenemos una fuente de dólares genuina, que es la diferencia entre lo que uno exporta y lo que importa, entre otros elementos -explicó-. El saldo en cuenta corriente que uno tiene si es positivo acumula dólares. Esos dólares los necesitamos para producir. Las empresas tienen que comprar insumos para poder producir y necesitamos darle dólares y en algunos casos para que las empresas paguen deudas y también para girar utilidades", enfatizó.