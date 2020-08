Duro revés a la causa Nisman: declarará el ex director de Interpol que ya aclaró que no hubo encubrimiento de CFK

el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 citó hoy al ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, y al ex consejero general de ese organismo, Joel Sollier, a declarar como testigos de forma anticipada al juicio por el supuesto encubrimiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA, denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman

Finalmente, parece que en algunos de los juicios orales que siguieron a instrucciones de Comodoro Py escandalosas, habrá una Justicia que trabaje como debe, principalmente en aspectos que son evidentes. Es queTal como reveló Télam tras acceder a la resolución del tribunal, los jueces dispusierona Noble y a SollierSe trata de la causa elevó a juicio el fallecido juez federalo por la que fueron acusados la ex presidentay otros miembros integrantes de su gobierno, como el también fallecido ex canciller, en la que se investiga si la actual vicepresidenta y otros funcionarios cometieron delitos alrededor de la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán en el marco de la investigación del atentado a la AMIA.Nisman había asegurado que detrás de la firma de ese acuerdo se escondía la intención de que se dieran de baja las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre los ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA, a cambio de que se reflotaran las relaciones comerciales entre ambos países., quien siempre sostuvo queEn más de una oportunidad, Noble declaró ante consultas periodísticas y en Twitter que mientras el estaba al frente de Interpol, las intervenciones del ex canciller Timerman siempre apuntaron a asegurar que las notificaciones rojas de inteporl que regían sobre los acusados por el atentado se mantuvieran vigentes. Además, pidió que se lo convocara a declarar, cosa que Bonadio no permitió.Los jueces Gabriela López Iniguez, José Michilin y Daniel Obligado fijaron además el 14 de diciembre como fecha de la “audiencia preliminar” dispuesta a los fines de “ordenar la prueba que se producirá durante el debate (fechas de las audiencias, horarios, cronograma de testigos, cantidad de testigos por audiencia)”, mientras que los testigos aceptados para el juicio fueron 320.