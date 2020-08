Macri negó haberle dicho a Alberto "que se mueran los que tengan que morirse", pero no dio ninguna precisión

Mauricio Macri incurrió en una más de sus polémicas apariciones desde Europa para contestarle a Alberto Fernández y negar haberle dicho que la reacción a la pandemia del coronavirus debería haber sido cuidar más la economía pero dejar que "se mueran los que tengan que morirse"

En concreto, quien hoy lucha por seguir siendo el líder del PRO reconoció la existencia de la charla que el Presidente relató ayer que ambos mantuvieron al comienzo la cuarentena, pero que además ya se conocía anteriormente a partir de medios más cercanos a la oposición que al oficialismo y la versión era bastante parecida a que contó Fernández., admitió el ex mandatario desde Suiza, adonde llegó por cuestiones vinculadas a sus funciones en la FIFA tras unas vacaciones en la Costa Azul, Francia. No obstante, dio otra versión del diálogo en la que sólo niega lo que dijo el jefe de Estado pero no dice en concreto cómo fue la charla, según él.En una entrevista con Radio 10, el presidente dijo: “Al día siguiente que dicté la cuarentena,. Él cree eso y actúa en consecuencia. Gracias a Dios estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar a la gente, la salud de la gente, preservar el trabajo”.Ante esa situación, Macri reaccionó con poca precisión., señaló el ex mandatario a través de las redes sociales, e insólitamente a pesar de la enorme cantidad de promesas incumplidas durante su gestión le reclamó a Alberto por, que "debe ser cuidada como un tesoro”., inició su descargo el ex Jefe de Estado.En un escrito titulado “el valor de la palabra presidencial”, afirmó:. No dijo nada sobre el contenido del diálogo.Ocurre también horas después de que Fernández mostrara con datos a través de Twitter que las consecuencias económicas negativas para la Argentina fueron mayores durante la primera parte de 2019, último año de mandato de Cambiemos, que durante el mismo período de 2020, con coronavirus y cuarentena.