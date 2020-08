Con faltazo de Juntos por el Cambio, la Bicameral avaló el DNU de internet, televisión por cable y telefonía

Sin la presencia de Juntos por el Cambio (JxC), la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que controla los Decretos de Necesidad y Urgencia emitió dictamen a favor del DNU sobre las telecomunicaciones que declara como esenciales a los servicios de telefonía celular y fija, Internet y televisión paga y congela los aumentos de tarifas hasta fin de año

Los representantes del frente opositor macrista habían presentado una nota al titular de la comisión, el diputado, en la que rechazaban la reunión convocada debido a quepor el reglamento de la Comisión, que obliga a notificar este tipo de eventos dos días antes.Como respuesta a este planteo, Cleri negó que no se hayan cumplido las 48 horas y lamentó durante la reunión que los legisladores de JxCen torno a la iniciativa, ya que no se conectaron durante todo el encuentro virtual y de esa forma ratificaron su rechazo., aclaró el senador.Además, siguió mostrando las falacias de JxC: “En las reuniones anteriores, en las cuatro anteriores, tuvimos la invitación anticipándonos la reunión con 48 horas corridas”. Asimismo, remarcó que “la Comisión Bicameral de Trámite Permanente Legislativo puede funcionar de forma remota, dictaminar de forma remota, validando la identificación de cada integrante a través de la firma digital”.Por su parte,y dieron conformidad a la medida.La Bicameral parlamentaria fue convocada desde las 13 para analizar el DNU sobre esos servicios y otros tres: el de extensión de la moratoria para las pymes, el del plan Procrear de viviendas y el de creación de una agencia para promover la investigación del desarrollo tecnológico.El diputado nacional por la provincia de Santa Cruz,, dijo en referencia al DNU de telecomunicaciones: "Los monopolios no se autoregulan. Ahí tiene que estar el Estado".“Con el argumento de la competencia, lo que lograron fue profundizar el control de los monopolios sobre la telefonía móvil e Internet. Hoy estamos corrigiendo ese DNU", agregó.