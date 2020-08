Alberto reafirmó que Macri le recomendó dejar que "mueran los que tengan que morir" de coronavirus

"Cuando algunos me recomendaban que la economía no se frene y que se caiga lo que se tenga que caer, que se enfermen los que se tengan que enfermar y que mueran los que tengan que morir. Yo preferí preservar la vida de la gente, la salud de los argentinos antes que ganar un peso más en la economía"

Después de la carta tituladaen quenegó haber dicho, como habíaen una entrevista sobre su última conversación con su antecesor,acerca de ese último diálogo con quien pugna por seguir siendo el líder del PRO., aseguró Fernández, en clara referencia a la mayor parte de Juntos por el Cambio en general pero en particular a Macri, que hoy se expresó en redes sociales.El Presidente se manifestó al encabezar el acto de inauguración de la renovada Estación Villa Rosa, ubicada en el partido bonaerense de Pilar, donde el mandatario anució una serie de obras de infraestructura ferroviaria para otras localidades de esajurisdicción., resaltó.Y agregó: “Vinimos para poner a la Argentina de pie. Volvimos después de cuatro años de los que no quiero hablar y, por momentos, quisiera no acordarme. Volvimos para ser mejores y estamos siendo mejores con estas cosas”.Durante el acto, se firmaron también convenios Fonplata entre el Ministerio del Interior y los municipios de Pilar y Tres de Febrero para implementar políticas de protección y asistencia para la emergencia sanitaria y social provocada por la propagación del Covid-19.Fonplata, anteriormente conocido como Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata, es un banco de desarrollo subregional conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuyo accionar apunta a colaborar con la integración de los países miembros a través del financiamiento de proyectos de dimensión mediana y pequeña.El Presidente también se refirió a launa de las problemáticas que más se está mostrando en medios de comunicación y que encabeza las preocupaciones de algunos ciudadanos, alEn el mismo sentido, Alberto aseguró que su Gobierno pondráen cuidar la seguridad porqueFernández estuvo acompañado por los ministros de Transporte,, y del Interior,; el gobernador de Buenos Aires,; el presidente de la Cámara de Diputados,; y los intendentes de Pilar,, y de Tres de Febrero,