El contundente mensaje de Sacnun a la oposición: "Hay algunos que no quieren que cambie nada en el Poder Judicial porque están muy cómodos".

En declaraciones a El Destape Radio, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado,, se expresó confiada en que la Cámara alta dará media sanción al proyecto de reforma judicial que se tratará esta tarde en el marco de una sesión especial, pese a que "hay algunos que no quieren que cambie nada" en ese poder del Estado "porque se sienten muy cómodos"., sostuvo al tiempo que advirtió queSobre la manifestación convocada en contra de la iniciativa, dijo quey evaluó que "no fue mucha gente" a la concentración que comenzó ayer frente al Congreso y continuará hoy durante toda la jornada, mientras dure el debate parlamentario.Por otra parte, destacó la decisión de la vicepresidentade pedir que se quiten las vallas del Congreso, respecto de la del ex presidente Mauricio Macri, quien "lo primero que hizo fue vallar la Casa Rosada y el Congreso cada vez que se votaba una ley que afectaba la vida de los argentinos".