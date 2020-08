Cuarentena: seguirá al menos dos semanas, pero se demoraría el anuncio tras el aumento de contagios

el presidente Alberto Fernández ya tendría decidida la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, aunque se demoraría el anuncio de la determinación

Ante el récord de casos de coronavirus registrado ayer en la Argentina, superando los 10 mil positivos en las últimas 24 horas, y ante la posibilidad de que en estas horas ocurra lo mismo,Según publicó Ámbito Financiero,-que tiene modalidades bien diferentes a lo largo y ancho del territorio y los distritos- a partir del lunes. La idea habría tomado más forma luego de mantener una videoconferencia con gobernadores y analizar que la circulación comunitaria del virus se produce en 16 provincias.Esta situación habría llevado a que el anuncio esté todavía bajo estudio, a pesar de que hasta ayer se especulaba con que fuera mañana viernes, al mediodía, como ocurrió en varias de las extensiones.Según estudian en el Poder Ejecutivo,, con la idea de sumar músculo político y teniendo en cuenta que si bien el AMBA sigue siendo la región con más casos el virus está circulando con mayor ascendencia en el interior del país.Otra novedad que podría incluir el anuncio de la continuidad de la cuarentena esta vez tiene que ver con la posibilidad de mudar la comunicación de a la Casa Rosada.En esta oportunidad, no se reunieron de manera personal el Presidente, el jefe de Gobierno porteño Larreta y el gobernador de Buenos Aires Kicillof, que sí participaron de la videoconferencia con el resto de los gobernadores. Tampoco se encontraron a solas los dos mantarios del AMBA, otro de los pasos que puntualmente se cumplió en la previa de los anuncios anteriores.Además, mientras Alberto estaba en contacto con los mandatarios desde la residencia de Olivos, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, inició una comunicación alrededor de las 19.30 con sus pares porteño y bonaerense, Felipe Miguel y Carlos Bianco, respectivamente, para acordar las medidas puntuales para el Área Metropolitana de Buenos Aires, informaron a Télam fuentes oficiales.Según sigue llegando a las versiones periodísticas, a pesar de este cuadro Rodríguez Larreta sigue con la intención de sostener su cronograma de aperturas para habilitar la gastronomía al aire libre, las reuniones sociales en espacios públicos abiertos con distancia social, la actividad de la construcción privada y el servicio doméstico residente en la Capital Federal.Del otro lado de la General Paz, Kicillof mantuvo una conferencia virtual de más de dos horas con intendentes de la provincia de Buenos Aires y adelantó que la cuarentena seguirá en iguales términos a partir del lunes, sin nuevas aperturas. El gobernador le pidió a los jefes comunales "seguir controlando la movilidad" y apelar a "los cuidados personales" y afirmó que "la ocupación de camas es relativamente estable"."Hoy no estamos en una situación de saturación, pero tenemos una tasa de ocupación del 64%, distribuida de una manera heterogénea. Tenemos que seguir controlando la movilidad y apelando a los cuidados personales", resaltó el ex ministro de Economía, que advirtió que "no se pueden relajar".