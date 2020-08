Octubre rojo para el espionaje macrista: ya tienen fechas de indagatoria el secretario de Macri, Arribas y Majdalani

octubre será rojo para Juntos por el Cambio y particularmente para el macrismo, aunque parezca ideológicamente imposible: es que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, le puso fechas a las declaraciones indagatorias de los imputados en la causa de espionaje ilegal, listado en el que se destacan el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, y los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silivia Majdalani

Definitivamente,Los imputados, como informaron en C5N,-entre los mencionados y ex agentes orgánicos de la AFI y ex funcionarios- que deberán prestar indagatoria.También está imputada en la causa otra persona que trabajó con Macri en la Casa Rosada:. La ex funcionaria a cargo de la oficina de Documentación Presidencial -pero que también hacía política en el conurbano para el PRO- fue convocada para ampliar su indagatoria el 11 de septiembre.Según publicó El Destape, las partes deberán conectarse con 15 minutos de anticipación para probar el sistema. Augé precisó que previo a la celebración de la audiencia se remitirán “los hechos imputados y los elementos de prueba surgen de la presente causa a fin de que cuenten con todos los elementos necesarios para el desarrollo de la audiencia”.El magistrado ya había confirmado las indagatorias de los imputados pero no había fijado fecha porque debía coordinarlas con la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura.Según la Fiscalía a cargo de la investigación, todos los imputados integraron “una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado Central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia”.En el dictamen en el que piden las indagatorias, firmado el 18 de agosto, remarcaron que “si bien dentro de la estructura de la AFI la dirección de esta empresa ilegal provenía principalmente de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani, también se encuentra probado que los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente funcionarios dependientes de Presidencia de la Nación, con los que compartían parte del flujo de información producto de estos espionajes”.Además de Nieto, Martinengo, Arribas y Majdalani, también fueron citados a indagatoria y deberán responder a las preguntas del juez y los fiscales, un amplio listado de espías, entre aquellos que integraron el grupo conocido como "Súper Mario Bros": Facundo Melo (citado para el 4 de septiembre); Leandro Araque (7 de septiembre); Jorge “Turco” Saez (8 de septiembre); Emiliano Matta (9 de septiembre); Diego Dalmau Pereyra (14 de septiembre), entre otros.