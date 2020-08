Juntos por el Cambio quiere forzar una sesión presencial en Diputados a pesar de los números del coronavirus

Juntos por el Cambio decidió forzar su asistencia de manera presencial a la sesión especial del próximo martes consensuada con el resto de la oposición por el Frente de Todos en los últimos días para tratar dos proyectos de ley sobre la actividad turística nacional y modificar penas a la pesca ilegal

A pesar de que parezca increíble cuando la pandemia del coronavirus todavía no da tregua en la Argentina,La excusa del PRO, la UCR y la Coalición Cívica es que “el Protocolo de Sesiones Remotas está caído desde el 4 de agosto". Sin embargo,, señaló el titular de Diputados a Infobae luego de convocar la sesión. La clave del rechazo del macrismo ampliado, sin embargo, tiene que ver con que se niegan a tratar la reforma judicial bajo esta modalidad, cosa que queda desdibujada de argumentos al tratarse del único espacio político que ni siquiera quiere dar el debate.No obstante,. Según consideran, el viernes se convocó a una sesión especial para el martes próximo y como está vencido el protocolo, dan por entendido que desde la Presidencia de la Cámara baja se habían tomado las medidas sanitarias para realizar la sesión de manera tradicional, algo que nunca nadie dijo y esa es su excusa para que los bloques que conforman el interbloque decidieran estar presencialmente el martes en el recinto de sesiones.En tanto,“Lo resolvimos ayer en una reunión del radicalismo. Si se convoca a esta sesión del martes, consideramos conveniente ir a sesionar presencial porque el protocolo de funcionamiento virtual está vencido”, sostuvo el ex gobernador de Mendoza esta mañana durante una entrevista con CNN Radio.La audaz decisión de los diputados radicales, macristas y a la que se suman los legisladores de la Coalición Cívica, contiene un abierto desafío a las políticas sanitarias en curso, ya que potencialmente implicaría movilizar y sentar en el recinto del Congreso a los 116 diputados del interbloque de Juntos por el Cambio y a sus equipos.Actualmente, en las sesiones semipresenciales sólo están presentes las autoridades de la cámara y los jefes de bloque y no hubo una sola sesión remota en la que se produzcan problemas de tal envergadura que dificultasen o impidiesen el trabajo de los legisladores.La controversia se inició este viernes cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocó formalmente a todos los bloques a una sesión especial para tratar dos proyectos sobre los que, aseguró, ya existe suficiente consenso. “Tenemos que resolver la situación de los más afectados por la pandemia”, señaló Massa sobre la sesión agendada para este martes 1 de septiembre a las 13.El objetivo es discutir un proyecto para la reactivación productiva de la actividad turística y una modificación al régimen de infracciones de la Ley de Pesca para endurecer las penas a quienes practiquen la pesca ilegal.