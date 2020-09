Desde el gobierno de Kicillof insisten en que es irracional hacer más aperturas

"En la provincia tenemos suficientes trabajadores de salud pero con un fuerte desgaste", señaló Kreplak, quien pidió a la población "hacer un esfuerzo para bajar la cantidad de casos" de coronavirus.

En declraciones formuladas a El Despape Radio, el viceministro de Salud bonaerense,analizó hoy que es "irracional" hacer más aperturas" de actividades, pidió hacer "un esfuerzo para bajar la cantidad de casos" de coronavirus y advirtió sobre el cansancio que padecen los trabajadores hospitalarios.Planteó además que si bien en el territorio bonaerense"Los trabajadores de la salud están cansados y además sienten que están solos porque la política y los medios dicen que esto ya pasó", analizó Kreplak, y subrayó el "tremendo esfuerzo" que desarrollan los médicos y enfermeros "que ya no pueden más, que se enferman y se estresan".En ese marco, consideró quey apuntó que "si la situación de casos no está mejorando, no podemos hacer cosas como si estuviera mejorando".Consultado sobre aperturas de actividades sostuvo que "el AMBA es una unidad sanitaria" y que, por ende,aunque sugirió que, frente a la situación actual, "podría ser pertinente cerrar más".Kreplak expresó que la provincia recibe "planteos de los médicos y trabajadores de salud", y dijo comprender esos reclamos porque "la dirigencia política y comunicacional no puede decir que pasó la pandemia y no escucharlos".