"Lo dije toda la campaña, hay que reformular la Justicia Federal, así que no digan que es obra de Cristina"

🔴 ALBERTO FERNÁNDEZ EN A DOS VOCES | El Presidente defendió el proyecto de reforma judicial: “El que mas debería celebrar es Macri, porque con esa reforma lo que le estoy garantizando es no hacer con la Justicia Federal lo que hizo él contra sus enemigos” https://t.co/wiVzVNt1b9 pic.twitter.com/lvBjOwm5pK — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 3, 2020

El presidente Alberto Fernández afirmó anoche en TN que "los problemas que estamos teniendo por la pandemia son por las salidas, la liberalización y las manifestaciones" y agregó: "En ese sentido, advirtió que "puede haber botón rojo" si tiene que volver atrás con la cuarentena, y corrigió a los periodistas de A dos voces cuando hablaron de cuarentena."No voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda.Estoy siguiendo cómo están las camas día a día en cada lugar”, afirmó ante las preguntas de Bonelli y Alfano.En referencia a la demanda creciente del dólar ahorro, el cupo mensual de hasta u$s 200 que se puede adquirir por mes, el Presidente señaló que "ese es un problema muy serio y la verdad es que quisiera que la gente confíe más en nosotros". "en el mercado, aseveró el presidente.Al evaluar la situación de la economía, Fernández expresó que."Hicimos un gol, fue el lunes, podemos festejar un ratito", ironizó Fernández en referencia a la renegociación de la deuda emitida bajo ley extranjera, para luego subrayar que "al cabo de 10 años, nos ahorramos 38.000 millones de dólares y sólo tenemos que pagar 4.800 millones de dólares en cuatro años".También defendió el proyecto para que los grandes patrimonios hagan un "aporte extraordinario" que refuerce el sistema sanitario y ayude a la recuperación de la economía y aclaró que será "por única vez".En otra línea, el mandatario habló de la ocupación de tierras "no es algo legalmente permitido", pero reconoció que "existe un problema habitacional" en la Argentina.resaltó Fernández en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).En ese marco, el jefe de Estado afirmó que "la respuesta no es que ocupen tierras, esa no es la solución", pero pidió "entender el problema habitacional de la gente que no tiene casa". "Entiendo que nadie está contento con poner una carpa en medio de un campo y pasar la noche allí", enfatizó el Presidente., argumentó.En otro tramo de la entrevista, Fernández afirmó que "no tiene jefe político", ya que su "último jefe político fue (el ex presidente) Néstor Kirchner".Al referirse a su relación con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, precisó: "Tengo una relación esplendida con Cristina, producto también de las cosas en las que no nos parecemos y aprendimos a respetarnos". "Por otra parte, afirmó que se va a "seguir juntando" con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y destacó que le tiene "mucho afecto" pero "está claro" que "no" son "lo mismo". "La grieta es un negocio que Cambiemos la aprovechó más que nadie y la explotó durante el macrismo", y amplió: ", indicó Fernández.Al referirse a la reforma judicial, remarcó que "ordena el funcionamiento de la Justicia Federal", al tiempo que le pidió a la oposición que se debe "hablar en serio y decir la verdad".Además, sostuvo que este proyecto debería "celebrarlo (el ex presidente) Mauricio Macri, porque con esto no se va a hacer lo que él hizo con sus enemigos".En referencia a las recientes manifestaciones contra el Gobierno nacional, argumentó: "Todo el mundo tiene derecho a protestar y lo voy a defender hasta el infinito. Lo respeto en la medida en que se haga dentro de los límites de la convivencia democrática", concluyó.