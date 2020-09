Grabois al FdT: dijo que "odia las tomas", pero que no se le ganó al macrismo "para escuchar los mismos argumentos"

se sumó hoy el referente de la CTEP, Juan Grabois, que cruzó fuerte a los dirigentes propios y ajenos que cuestionaron las tomas de terrenos en diferentes puntos del país en medio de la crisis de la pandemia

"Nosotros no luchamos contra el macrismo para escuchar los mismos argumentos de antes, más o menos edulcorados. Tampoco para escuchar bonitas palabras pero ver nulas acciones. Nosotros luchamos para que el gobierno popular avance en políticas de tierra, techo y trabajo para los pobres de este país, la mitad de los argentinos"

La problemática de lasno sólo implicaron que los gobiernos nacional y bonaerense se preocupen y se ocupen, sino que también impulsaron disidencias al interior del Frente de Todos. En este punto, dijo el dirigente social en un comunicado que difundió en sus redes sociales bajo el título de. Hace días, tanto la ministra de Seguridad Sabina Frederic como su par bonaerense, Sergio Berni, así como el gobernador Axel Kicillof afirmaron que se necesitan políticas de "urbanización" para solucionar la problemática pero que, como parece desprenderse del sentido común, las tomas son "ilegales".El coordinador del Frente Patria Grande aseguró que "todo el sistema político, incluidos varios dirigentes del espacio político al que todavía pertenezco, se han apresurado a decir que las ocupaciones de tierra son delito".Asimismo, señaló que "algunos incluso han sostenido su posición con afirmaciones que atentan contra la dignidad de familias pobres, desesperadas, que buscan un pedacito de tierra para dejar de padecer el hacinamiento, porque no pueden pagar más el alquiler de la piecita o porque directamente están en la calle".Y agregó: "Otros, sin llegar a tales extremos, buscan cubrirse de los huevazos mediáticos poniendo adelante el cuerpo de algún ´ocupa`. Se lavan las manos".En un fragmento del posteo, dijo "tolerar a los que siempre tuvieron la misma posición", pero advirtió:"Nuestra posición es clara y la decimos a cara descubierta: toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación.", expresó.Grabois enfatizó que "la acción de estas familias no es delito sino denuncia", y expresó: "Es el grito de los excluidos. Es una acusación contra los verdaderos responsables de su situación, contra un sistema de exclusión y descarte. ¿Quiénes son los responsables? Varios".En esa línea, el dirigente social le dedicó unas palabras a los "bien reputados miembros de la sociedad" y a "los desmontadores de bosque nativo", a quienes les preguntó: "¿Dónde piensan que van las familias que pierden su hábitat natural en la zona rural? A las villas de las ciudades".Grabois cerró duramente el comunicado: ". La ocupación se produce por necesidad, por desesperación, por una deuda insatisfecha que ninguna Nación que se digne de tal puede permitir. Y al final, los que quedan ahí son los pobres".Sobre el final del texto manifestó: “No señor, no señora, yo no instigo tomas, no las fogoneo, no las organizo, no las promuevo. Si lo hiciera, lo haría a cara descubierta. Le digo más, señor, señora: yo odio las tomas. En las tomas la gente pasa frío, hambre, sufre lo indecible. Es víctima de todo tipo de situaciones espantosas, se expone a la represión”.En un fragmento, en particular, le envió un mensaje a sus compañeros del Frente de Todos:Y reclamó: "Queremos un plan claro sobre cómo se va a abordar la emergencia habitacional y laboral. Los funcionarios tienen que actuar ya; las obras no pueden seguir demorando. Las internillas no pueden seguir estando por delante de la gente. Y sobre todo, no puede ganarnos la ideología del descarte y la crueldad".