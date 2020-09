"No podían responder las preguntas": Cristina le pegó a los camaristas acomodados por Macri que faltaron al Senado

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la ausencia de los camaristas porteños Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a la audiencia pública convocada por la Comisión de Acuerdos del Senado, espacio al que habían sido llamados para defender sus traslados realizados de manera irregular por parte de Mauricio Macri a cargos desde los que impulsaron polémicas causas contra el kirchnerismo

Si leés este hilo de @MoreauLeopoldo te vas a enterar por qué los camaristas Bruglia y Bertuzzi no asistieron a la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. Sencillo: no podían responder las preguntas que los Senadores y las Senadoras les iban a hacer. https://t.co/3zLMV0zaK6 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 5, 2020

, sentenció la ex presidenta a través de sus redes sociales, en un mensaje con el que citó argumentos esgrimidos por el diputado nacionalCFK sugirió a sus seguidores leer una serie de tuits del legislador radical: “Si leés este hilo de @MoreauLeopoldo te vas a enterar por qué los camaristas Bruglia y Bertuzzi no asistieron a la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. Sencillo: no podían responder las preguntas que los Senadores y las Senadoras les iban a hacer”.Moreau afirmó quePor eso, señaló quey opinó, entre otras cosas, que “” presentado por estos magistrados “y dejar de jugar a las escondidas con todas las ilegalidades que impusó el lawfare en argentina apoyándose, ademas, en el sistema de espionaje ilegal más grande de la historia democrática de nuestra patria”.El conflicto en torno a los pliegos de Bruglia y Bertuzzi se inició cuando el oficialismo planteó en el Consejo de la Magistratura revisar esos traslados al entender que fueron dispuestos de manera irregular, tanto por las diferentes funciones de los cuerpos que integraron antes y la falta de acuerdo del Senado para que se concretara esa medida.Los jueces fueron nombrados titulares de dos vacantes en la Cámara por medio de un decreto de Mauricio Macri en 2018, con cinco meses de diferencia. Ambos eran compañeros en el Tribunal Oral Federal 4 que funciona -al igual que la Cámara- en el edificio de Comodoro Py 2002.Bruglia había llegado a la vocalía de la sala I de la Cámara el 1 de diciembre de 2016, designado como subrogante y durante pocos meses actuó en paralelo a sus funciones como juez de Tribunal Oral. Posteriormente pidió licencia como juez de TOF y se dedicó sólo a la subrogancia en la Cámara, que actúa como primera instancia de revisión de todas las decisiones de los doce juzgados de instrucción de Py, que tramitan causas por corrupción en la función pública, narcotráfico y trata de personas, entre otros delitos federales.A fines de 2017, luego de que fuera destituido su hasta entonces compañero de sala, el camarista Eduardo Freiler, Bruglia pidió al Consejo de la Magistratura ser nombrado titular en la Cámara, algo que se concretó el 6 de abril de 2018 por decreto 278. Evidemente, tenía una función que cumplir allí.En septiembre de ese mismo año, su ex colega del TOF 4, Bertuzzi, fue nombrado también por decreto presidencial en una vocalía de la sala I de la Cámara.Ahora, cuando se busca que se regularice o se rechacen sus traslados, como indica la Constitución Nacional a través del Senado, ambos acudieron mediante un recurso de "per saltum" a la Corte Suprema de Justicia para evitar que la Cámara alta cumpla con la ley, donde corren alto riesgo de ser removidos de sus cargos luego de intentar atornillarse a ellos y, en simultáneo, apelaron el rechazo del amparo que presentaron contra la revisión de sus traslados.