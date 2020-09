Polémico: por qué una asesora de Patricia Bullrich anticipó la protesta policial más de 24 horas antes de que ocurriera

se conocieron imágenes de una asesora de Patricia Bullrich en TN en las que adelanta las manifestaciones de los agentes más de 24 horas antes de que sucedan y, además, añade motivaciones políticas a los hechos

"(Sé) que hay una reunión, están viendo de hacer algún tipo de movilización para pedir mejoras salariales y el respaldo que no tienen. Porque hay un discurso anti policía, entonces tenemos un problema grave"

Mientras transita la segunda jornada de protestas de la Policía Bonarense en reclamo de, según se argumentó públicamente, mejoras salariales y a pesar de que la gestión bonaerense ya anunció incrementos de ese orden para toda la fuerza,La pitonisa en cuestión es nada más y nada menos que, que en 2018 pasó de criticar duramente a la ex ministra de Seguridad dea sumarse a las filas de Juntos por el Cambio e incluso asesorarla.Según declaró Arietto en la señal Todo Noticias (TN), del Grupo Clarín, el domingo, más de 24 horas antes del inicio de la protesta, la Policía BonaerenseEs decir, la ex asesora de Bullrich en el Ministerio de Seguridad sabía un día antes de que efectivamente sucediera la manifestación que un sector de la Bonaerense iba a iniciar una sublevación, que comenzó ayer frente a la Casa de Gobierno en La Plata y continúa hoy con epicentro en La Matanza, frente a las oficinas en que trabaja Sergo Berni, el secretario de Seguridad bonaerense., expresó la abogada penalista el pasado 6 de septiembre, cuando en un programa televisivo de TN le preguntaron "qué información" tenía sobre la Policía Bonaerense.A todos (nos) llama la atención la pregunta, dado que no había indicios públicos de la protesta durante ese día, pero mucho más la respuesta, que no sólo definió como motivos de la manifestación a los reclamos salariales, sino que añadió móviles políticos, como un supuesto "discurso anti policía", "malestar en las bases" y "falta de conducción".La fuerza policial, según adelantó:La convocatoria a la manifestación, donde se hacía eje en algunos antecedentes cercanos, circuló por las redes sociales durante el fin de semana sin llamar la atención de los medios nacionales. No obstante, no tenía las precisiones de Arietto.El jueves pasado se realizó un movimiento similar en Misiones, donde se reclamó, y consiguió, llevar los sueldos desde los 28.000 pesos hasta el monto de una canasta de pobreza, alrededor de los 44.000. Y hubo pedidos parecidos en La Rioja, Chaco y Santa Fe.Como publicó Luis Torre en Política Argentina en 2018 , Arietto tuvo un accidentado paso como jefa de seguridad del Club Atlético Independiente y en su vida política pasó por el kirchnerismo, luego por el Frente Renovador de Sergio Massa -cuando se había distanciado de Cristina Fernández de Kirchner- para después criticar de lejos al macrismo hasta ser contratada por Bullrich en la cartera de Seguridad.