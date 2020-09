Los números que muestran que la Ciudad fue el distrito más beneficiado con recursos nacionales en los años de Macri

se conocieron datos de un informe que arrojan que la administración porteña fue, por lejos, la más beneficiada a través de recursos nacionales durante los años de mandato de Mauricio Macri

la Ciudad recibió por transferencias corrientes un incremento "del 663% desde que asumió Macri, muy por encima de cualquier índice de inflación acumulada en cuatro años" y las "transferencias de capital se incrementaron en un 719% en el mismo período, triplicándose entre 2016 y 2017, con una suba exponencial en el año 2018 y 2019"

A la espera del anuncio dede que recurrirá a la Corte Suprema para que el Gobierno Nacional no recomponga fondos de la coparticipación que la última gestión le traspasó a la Ciudad con la Policía Federal pero que exceden los recursos necesarios para el sostén de esa fuerza,Según publicó la agencia Télam, el director del, explicó que la Ciudad de Buenos Aires es "la jurisdicción que más recauda y más presupuesto tiene por habitante" y que, además, es "la que más se benefició" durante el gobierno de Macri.Así se expresó el especialista al comentar un análisis del esquema de coparticipación que rige dese hace unos años., agregó en la presentación de este informe del CEM.Según ese estudio, si bien la Ciudad recauda un 37% menos que la provincia de Buenos Aires, el territorio bonaerense es 1.500 veces más grande en superficie y tiene cinco veces y media más población que la Ciudad. Se trata de datos de fondo que no pueden quedar fuera de cualquier evaluación.El trabajo también consignó que en 2018 la Ciudad recaudó $56.579 pesos por habitante y la Provincia $15.949, razón por la cual hasta el 2015 el total de transferencias nacionales representaba entre el 10% y el 12% de sus recursos totales.Sin embargo, Macri hizo cambios:, sostiene el informe. Es que los fondos coparticipables a la Ciudad "pasaron del 1,4% al 3,75% en el año 2016, porcentaje que luego se redujo al 3,5%".Además del aumento en la coparticipación"El incremento fue tal que si hubiera mantenido el porcentaje original de 1.4% la Ciudad hubiera estado en el puesto 19 en el ránking de coparticipación federal de impuestos de 2018 (último año con datos disponibles) y no ser la cuarta en el ránking de distritos federales que más coparticipación reciben", agrega ese trabajo del CEM.El mismo informe señala que "el aumento de transferencias desde el gobierno nacional a la Ciudad de Buenos Aires se dio en un contexto de aumento de la recaudación fiscal de la Ciudad (por encima del promedio nacional en el periodo 2016-2018) y la generación de nuevos ingresos provenientes del traspaso de la explotación del juego"., remarcó el relevamiento.Por eso, el trabajo técnico sostiene que no se evidencian razones que expliquen el inédito aumento de transferencias por criterios objetivos tales como índices de inflación o el incremento generalizado de partidas a todas las jurisdicciones. También es fuertemente cuestionada la proporcionalidad entre los recursos recibidos y el costo de los servicios transferidos como policía y justicia, entre otros.Durante la gestión de Macri como presidente la Ciudad firmó con Nación 33 convenios específicos para financiar obras públicas en el Distrito, además de recibir por primera vez desde 2010 adelantos del Tesoro Nacional y asistencia financiera de $483 millones entre 2017-2019, resaltaron en el pormenorizado análisis que realizó el Centro de Estudios.