La UIF pide inhibición de bienes de ex firmas de Macri por el escándalo de los peajes

La Unidad de Información FinancieraSolicitó la inhibición general de bienes de AUSOL S.A., GCO S.A. y ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A.El expediente que se tramita en Comodoro Py 2002El reclamo encima es por "inversión no realizada por el Estado". Básicamente está diciendo que el propio Estado no hizo las obras que debía hacer.Los dos funcionarios macristas involucrados son Javier Iguacel, en ese momento secretario de Vialidad y luego ministro de Energía -hoy intendente-, y el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.¿Y quién se quedó un porcentaje?Ante este panorama Vialidad decidió extender los contratos que vencían en 2018 y 2020 hasta 2030 pese a que Autopistas del Sol y el Grupo Concesionarias del Oeste incumplieron los contratos y mantienen multas de varios ceros.La abogada de Vialidad, Julieta Ripoli declaró ante Página 12 que “en la misma persona confluyeron el empresario que se benefició económicamente con el aumento de las tarifas del peaje, con la venta de las acciones y con la renegociación integral del contrato de concesión. No es que Macri solamente estuvo de los dos lados del mostrador, fue él mismo en todos los casos.En junio el juez Canicoba Corral pidió a la justicia española que secuestre toda la documentación relacionada con el “negocio argentino” en las oficinas de la firma Abertis de la que es socio mayoritario Florentino Pérez: mails, contratos, análisis de mercado y cualquier material que se vincule con la denuncia trucha en el CIADI, el acuerdo que se pretendió hacer con el Estado, los aumentos de tarifas y las ventas de acciones.Mientras tanto, la defensa del expresidente dice que Mauricio no firmó nada ni como jefe del Ejecutivo nacional ni como parte del Grupo Macri.