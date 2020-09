Contundente discurso de Alberto contra la meritocracia que propuso Macri y revalida Juntos por el Cambio

"Porque el más tonto de los ricos tiene muchas más oportunidades que el más inteligente de los pobres. Entonces no es el mérito, es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo"

Tal vez uno de los mayores valores del sistema de ideas que propone una sector de la política argentina, encarnado entre otros en Juntos por el Cambio, es el de la. Desde los discursos del propio ex presidentehasta las publicidades que numerosas empresas impulsaron durante su mandato, como por ejemplo hizo Chevrolet buscando tal vez "afinar" con el gobierno de turno.Contra ese discurso se pronunció hoy el presidentedesde un acto en San Juan que compartió con el gobernador localy en el que adelantó que estudia la creación de un fondo de asistencia a las provincias en 2021., comenzó su concepto el mandatario, y concluyó:En el mismo sentido, agregó que hasta que eso no ocurra no se puede estar en tranquilidad porque eso "pone (a los argentinos) en un mal lugar como sociedad".Por eso, Fernández enfatizó que, ya que, según argumentó, "cuando las oportunidades son sólo para algunos, se generan mayores desigualdades"."Contra eso debemos pelear todos los días porque es la que aqueja a gran parte del norte argentino, con la que ya no se puede seguir viviendo en paz si es que tenemos conciencia como argentinos", sintetizó.A sabiendas de que los sectores más conservadores critican esa postura bajo la presunción de que significa "sacarle" algo a los más ricos para dárselo ilegítimamente a los más vulnerables, el Presidente respondió: "Ese país federal que propongo construir no es en contra de nadie, lo pienso en favor de todos. No es un país que pienso que puedo construir en soledad, es una decisión colectiva que tenemos que asumir como sociedad. Es una necesidad colectiva que como sociedad debemos entender".Por otra parte,, al firmar convenios con Uñac en esa provincia luego de recorrer obras públicas y una fábrica textil, y agregó: "Tenemos que pensar la coparticipación de otra manera"."Nosotros hemos tomado una decisión días atrás respecto de lo que recibía la ciudad de Buenos Aires y estamos trabajando con el ministro del Interior para buscar un mecanismo para que el año entrante tengamos un fondo que ayude a mejorar los recursos financieros de las provincias, ya sea por vía de coparticipación o por otra vía", indicó el mandatario en el auditorio del Centro Cívico de la capital sanjuanina.