De la mano de Rosenkrantz, la Corte hará una reunión especial para definir los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli

la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió hoy convocar a una reunión fuera de agenda el próximo martes para tratar la situación de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes iniciaron causas judiciales para continuar en los cargos clave en los que Mauricio Macri los colocó por fuera de la ley y de los que fueron desplazados por el Senado

Con impulso del siempre cercano a Juntos por el CambioDe esta manera y ante la potente presión de los medios hegemónicos y la oposición macrista, el máximo tribunal definirá en siete días el caso de los Bruglia, Bertuzzi y el iracundo Castelli.Así, según Página 12, lo anunció Rosenkrantz durante el acuerdo que realizó hoy por Zoom -en el marco de la pandemia- el máximo tribunal., aseguró.Los tres jueces –Bruglia y Bertuzzi en conjunto y Castelli por su lado– iniciaron amparos para que se declare inconstitucional la decisión del Consejo de la Magistratura de la Nación de revisar los traslados a sus cargos actuales: los dos primeros a la Cámara Federal y el segundo al Tribunal Oral Federal 7.Tras la intervención del Consejo, el Senado no les dio acuerdo y el Poder Ejecutivo publicó un decreto para que vuelvan a sus tribunales de origen legales.La convocatoria de Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema a gusto y determinación de Macri, se da en el marco de las presiones de los medios opositores para que se definan sobre el tema y se ampara en el artículo 71 del Reglamento para la Justicia Nacional, que otorga al titular del cuerpo la posibilidad de realizar este llamado.Por eso, el sucesor derecogió el guante que le dejó la Casación y argumentó que "la Corte tiene la responsabilidad, en casos como este, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados".Y se autocitó (en una entrevista con La Nación): "Como dije hace una semana, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado".. Objetaron la revisión de sus traslados y dicen que se hicieron cumpliendo todos los reglamentos vigentes, que una acordada del máximo tribunal los avala, que tienen derechos adquiridos y que solo pueden ser quitados con una resolución judicial.Bruglia y Bertuzzi ya tuvieron decisiones judiciales. La primera fue de la jueza en lo contencioso administrativo federal María Biotti. La magistrada primero dictó una medida precautelar en la que le ordenó al Senado no avanzar con la revisión de los traslados de los jueces. Pero la Cámara alta no cumplió la medida porque entendió que la jueza se estaba involucrando en una potestad única del Senado.Luego Biotti dictó una resolución de fondo: rechazó el amparo que presentaron los magistrados. Entendió que no tenían razón en su reclamo y no aceptó su planteo. Ante eso, Bruglia y Bertuzzi apelaron la decisión a la Cámara en lo contencioso administrativo. El expediente está en la Sala V con la intervención de los jueces Jorge Alemany y Guillermo Treacy.Los camaristas tomaron ya la decisión de no aceptar una medida cautelar para que se frene el trámite. Ahora deben decidir si aceptan o no el amparo. Para eso, antes, le pidieron al Senado que les envíe copia de la resolución y de la discusión parlamentaria en la que decidieron no aceptar los pliegos de Bruglia y Bertuzzi. Con eso pueden resolver el amparo. Cualquier decisión que tomen podrá ser apelada y así llegar a la Corte Suprema por la vía habitual.Por su parte, el amparo de Castelli todavía no tuvo ninguna resolución. La jueza en lo contencioso administrativo federal Macarena Marra Giménez no tomó una decisión. Solo rechazó un pedido de medida cautelar que presentó Castelli para suspender el trámite. Con esa decisión, el juez fue a la Corte Suprema.Lo que también está pendiente son las licencias que Bruglia, Bertuzzi y Castelli pidieron para no tener que volver a sus cargos de origen mientras se resuelven sus situaciones. Los tres le solicitaron a la Corte Suprema una licencia extraordinaria. Pero el máximo tribunal la reenvío a la Cámara Federal de Casación Penal, que es el superior de los Tribunales Orales Federales, a donde deben regresar los tres magistrados.Pero tanto la semana pasada como hoy Casación resolvió que las licencias las debe dar la Corte Suprema. Castelli resolvió pedírsela ayer directamente al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín –su cargo de origen– y fue aceptada. Así, el magistrado está de licencia hasta el próximo 6 de octubre. Resta definir la situación de los jueces Bruglia y Bertuzzi.