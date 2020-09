Internaron a Macri en el sanatorio Otamendi por estudios que podrían derivar en una operación

ayer sintió unas molestias que llevaron a que el ex presidente Mauricio Macri se interne en el sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, para realizarse estudios y eventualmente someterse a una intervención quirúrgica

Así lo precisaron en la señal de noticias C5N, en la que precisaron que primero le harán una endoscopía para tratar de evitar la cirugía, pero de no tener éxito procederían a la intervención quirúrgica. El ex mandatario, según la versión, ya conocía ese diagnóstico, pero las molestias que percibió llevaron a que su médico decidiera la internación y las novedades.Los pólipos son lesiones intestinales para las que se hacen seguimientos que determinan su caracter. "Primero van a intentar con una endoscopía y en caso de que no funcione le realizarán una cirugía", informaron.El líder PRO se realizó una última operación en 2017, cuando le realizaron una artroscopia en su rodilla que presentaba restos de calcificaciones. Antes, en 2016, lo había intervenido por una lesión también en la rodilla pero vinculada a los meniscos.A fines del mismo año, Macri también fue operado para retirarle un pólipo en las cuerdas vocales que le generaba disfonía por el "uso intensivo y/o abusivo de la voz", según se conoció en aquel momento. Durante su mandato también tuvo lesiones en las costillas.