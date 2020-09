Cafiero dejó en ridículo a Bullrich "por hacer política en formato troll y noticias falsas"

Esto último es lo que pasó esta mañana en Twitter, cuando el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dejó en absoluto ridículo a Patricia Bullrich, el "halcón" que preside el PRO en nombre de Mauricio Macri

Bullrich es deshonesta hasta en 280 caracteres. La DDJJ es de enero de 2020 y está expresada en pesos. Vendí esos dólares por homebanking, a cotización oficial, como corresponde.



¿El macrismo habla de doble discurso? ¿Son cínicos o perdieron la memoria?https://t.co/hEuklfpSf5 — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) September 26, 2020

"¿No les parece que todavía le deben respuestas al pueblo argentino?"

Cuando los dirigentes políticos se cruzan en redes sociales, es habitual que la cualidad "blanda" de algunos datos ponga la verdad a disposición de uno u otro lado en función de la interpretación que estos hagan de esos datos. Pero a veces no. En algunos casos, lo "duro" de la información, los números o la estadísticas, coloca la razón indefectiblemente en una de las dos o más posturas en discusión.La ex ministra de Seguridad había increpado al funcionario del Gobierno nacional por dólares que tenía: aseguró haberle enviado una nota a la qu Cafiero respondió informándole que "ya no tenía" esas divisas., chicaneó sin vueltas la ex figura de la malograda gestión de La Alianza.La respuesta del ministro coordinador fue contundente., inició su respuesta el funcionario.Luego, dejó en claro que: "Bullrich es deshonesta hasta en 280 caracteres. La DDJJ es de enero de 2020 y está expresada en pesos. Vendí esos dólares por homebanking, a cotización oficial, como corresponde"., disparó sin tapujos Cafiero, que antes había remarcado el discurso antidemocrático que vienen manifestando hace algunas semanas distintos referentes de ese sector: "Acepten que en las elecciones se impuso la propuesta de reconstrucción de la Argentina a partir de un modelo de producción y empleo. Y debatan en el Congreso las mejores normas".Cafiero recordó también que los funcionarios de Juntos por el Cambio -entonces Cambiemos y en el futuro vaya a saberse qué nombre tendrá- comoY, en esa línea, concluyó:. Bullrich, por ahora, quedó sin respuesta.