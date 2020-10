Qué pasará con Arribas, Majdalani y Nieto, que no desmintieron el espionaje ilegal macrista pero negaron su rol

Juan Pablo Auge está en condiciones de decidir el futuro procesal de los supuestos jefes, según indica la investigación, de esas maniobras espurias: Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y Darío Nieto

Majdalani, en particular, sostuvo en su declaración del jueves que en la AFI no funcionó una "banda de delincuentes ni una asociación ilícita" y que tal vez existió espionaje ilegal pero pudo haber sido desplegados por "cuentapropismo" o "autoemprendimiento"; mientras que Arribas dijo al día siguiente, el viernes, que él no ordenó nada ilegal y que "desgraciadamente" los mecanismos de control y denuncia que él mismo dijo haber fortalecido "no fueron activados a tiempo". ¿Se cometieron múltiples delitos de espionaje ilegal durante dos años que no ordenaron ni notaron?

Después de casi tres semanas de intensas rondas de declaraciones indagatorias de los 24 acusados de la causa de la presunta banda de, el juez federal de Lomas de ZamoraLos ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y quien fuera secretario presidencial y que actualmente sigue asistiendo al ex mandatario fueron los últimos tres indagados y recurrieron exactamente a una misma estrategia, en términos futboleros, conservadora para no arriesgar:Tanto Arribas y Majdalani como Nieto se defendieron con monólogos de extensiones variables y -a pesar de los anuncios rimbobantes en redes sociales- le escaparon a contestar preguntas. También coincidieron en dedicar una buena parte de sus minutos a criticar a los fiscales, a los que no le reconocieron competencia sobre el expediente que, como imputados, pretenden mudar a la Ciudad de Buenos Aires.Esta semana todos presentaron argumentos ante la Cámara Federal de La Plata, que tiene que resolver un incidente vinculado con la jurisdicción en la que debería tramitarse el expediente: Lomas de Zamora vs. Comodoro Py.No obstante, Nieto ya recibió una negativa: la Cámara platense rechazó planteos de nulidad realizados por el ex secretario de Macri, que había impugnado el allanamiento que se realizó en su casa y en la de sus padres, y ratificó la investigación en Lomas de Zamora.Mientras que algunos de los ex agentes "patearon para arriba" las responsabilidad por las órdenes -sin hablar de que fuera ilegales-,Básicamente, dicen que los trabajos en territorio que hicieron los espías sin amparo de la ley nunca surgieron de sus órdenes y que jamás supieron que eso ocurrió con agentes de la central de inteligencia que conducían.Si bien es cierto que esa llamada "prueba directa" de sus presuntas órdenes no está en el expediente, lo que sí hay es ex agentes diciendo que sí existieron esas órdenes ycomo analizó la agencia TélamTanto Arribas como Majdalani señalaron que la AFI contaba con un total aproximado de 1800 agentes cuando ingresaron. El ex señor 5, como se conoce al jefe máximo de ese organismo en la jerga de los espías, hasta se animó a decir queEste último y la ex señora 8, el número que le toca en la jerga a la subdirectora, apuntaron hacia abajo: su hipótesis es que si el espionaje ilegal existió fue producto de un cúmulo de agentes descontrolados y con espíritu emprendedor que buscaron ganar unos pesos más a fin de mes con actividades prohibidas.“Jamás utilicé la estructura del Estado para cometer un delito, jamás di ni recibí una orden para hacer algo ilícito y fuera de la ley. Nunca supe que existiera espionaje ilegal o espionaje político”, enfatizó Majdalani, la tal vez más elocuente de los tres, tras reconocer que, todo sin decir nombres ni identidades.Y concluyó con frases como. Qué "Patria" y qué "deber cumplido" deberían ser prerrogativas a ser respondidas al finalizar la investigación.En su declaración, ex secretario Nieto aseguró que nunca el ex presidente Macri le pidió ningún informe de inteligencia. También trató de despegarse -soltándole la mano- de la ex funcionaria de Casa de Gobierno Susana Martinengo, otra de las imputadas del caso de espionaje ilegal., se victimizó Nieto para cerrar su acto de indagatoria vía Zoom ante el juez Auge.Sobre las acusaciones y la prueba que pesa en su contra, dijo poco. Negó trato y conocimiento con espías y con Martinengo, y que nadie nunca le pidió nada vinculado a espionaje. "Sin perjuicio de destacar que la misma (la amplia prueba en sus celulares, que niega y dice que le plantaron) no resulta relevante ni dirigente sobre la falaz construcción fáctico jurídica efectuada por los fiscales (recusados) en mi contra, no haré referencia verbal alguna a los cargos aludidos en el dictamen que requiere mi declaración a este respecto", sostuvo en el escrito que pidió incorporar a su indagatoria.Los espías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez, que son parte del núcleo principal de la trama de los grupos de WhatsApp y las visitas a la Casa Rosada, ratificaron sus primeras declaraciones en las que dieron cuenta del supuesto vínculo directo entre Ruiz y Majdalani, algo que superaba incluso lo establecido por el organigrama de la AFI en el que Operaciones Especiales no dependía directamente de la subdirección de la central de espías sino que reportaba dentro de Contrainteligencia.De hecho, sobre el vínculo de Ruiz con la ex señora 8, un agente de la AFI aseguró ante la Comisión Bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia, que al ex director de Operaciones Especiales sus subordinados lo bautizaron "el 9", dato que lo pone bajo el mando de los dos jefes.Para los fiscales de la causa, todos los acusados "conformaron una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia", según consta en la imputación.La máxima responsabilidad les cabe a los ex jefes de la AFI de Macri: la dirección de "esta empresa ilegal provenía principalmente de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani", según los fiscales Incardona y Eyherabide, que, además, indicaron que "se encuentra probado que los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente funcionarios dependientes de Presidencia de la Nación, con los que compartían parte del flujo de información producto de estos espionajes".A Nieto le toca un rol de menor peso para una posible futura condena, pero de mayor importancia política para un eventual giro que toque a Macri: se lo acusa de haber sido el canal alternativo para que algunos de los informes producidos con información obtenida de manera ilegal llegara al despacho presidencial por una vía alternativa que involucraba a una empleada de un área bajo su cargo (Mertinengo, documentación presidencial) que está imputada y reconoció su amistad con algunos de los espías.Una parte importante del material probatorio que obra en el expediente surgió de los teléfonos celulares secuestrados a los espías investigados, donde se detectó que compartían parte de la información producida de forma ilegal en grupos de WhatsApp identificados como "Super Mario Bros", "Grupo Pilar", "Grupo Argentina", "Grupo Las Tres" y "Grupo Cueva", según pudo reconstruir esta agencia.