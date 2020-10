"Le cagaste la vida a dos generaciones de argentinos": Maradona destrozó a Macri y le recordó lo que decía su padre

Diego Armando Maradona le respondió a Mauricio Macri luego de éste asegurara que él fue quien decidió la salida del astro del fútbol mundial de Boca Juniors

Como era de esperarse,El ex futbolista y actual DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata usó su cuenta personal de Instagram, donde no sólo dejó al descubierto que Macri mintió respecto de su retiro en el Xeneize sino que también le recordó al líder de Juntos por el Cambio que fue él quieny que hasta su propio padre,, no estaba muy orgulloso de él., comenzó diciendo Maradona, quien luego se dedicaría exclusivamente a hablar de su salida de Boca Juniors.Antes del final de su posteo, el ídolo del fútbol argentino no tuvo piedad con el ex mandatario que horas atrás comparó a su figura con la dealegando una supuesta "irracionalidad", y concluyó su mensaje pidiéndole que se "haga cargo" porque "ya lo dijo tu padre", en alusión a las frases atribuidas a este útlimo cuando describió a Mauricio como un "inútil" que le "sacó" sus empresas.