Para defender a Macri, diputados de Carrió buscan la destitución de los fiscales de la causa del espionaje ilegal

llamativamente diputados nacional enrolados en la Coalición Cívica de Elisa Carrió denunciaron y pidieron la destitución de los fiscales federales que investigan en la causa del espionaje ilegal de Mauricio Macri

Mientras Juntos por el Cambio arma marchas y reitera ante cada micrófono que el Frente de Todos buscaría la "impunidad" de algunos de sus integrantes debido al impulso a medidas que llevan años cajoneadas contra funcionarios judiciales o a los traslados a dedos realizados durante el último gobierno,Los legisladores "lilitos", como se conoce a los dirigentes que responen a la ex diputada nacional, presentaron hoy una denuncia ante la Procuración General de la Nación -que justamente conduce el interino dejado por Macri,- que apunta a, quienes intervienen en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desde ladurante la gestión Cambiemos.La denuncia la armaron y presentaron legisladores que no están involucrados en la causa ante el procurador general interino. Cuestionan que, a instancia de los fiscales, se haya cargado en el sistema de gestión del Poder Judicial (Lex 100) información vinculada al ex presidente Macri, extraída del celular de su secretario privadoquien está imputado en el caso, presuntamente al tanto de las probadas visitas de espías a la Casa Rosada., remarcaron.La denuncia por supuestas “faltas graves” fue formulada contra Incardona y Eyherabide, quienes tienen delegada la investigación por supuesto espionaje político ilegal de Macri contra dirigentes de toda índole, actuales oficiales y opositores, que está radicada ante el juzgado federal de Lomas de Zamora que subroga el magistradoLa denuncia para que se abra un Tribunal de Enjuiciamiento contra los fiscales fue presentada por los diputados nacionalesEn la causa en la que intervienen los fiscales ahora denunciados por el espacio de Carrió están imputados además de Nieto, los ex jefes de la AFI,, la ex empleada de la Dirección de Documentación Presidencial Susana Martinengo y una veintena de ex espías de cuyos teléfonos se obtuvieron las mayorías de las pruebas del supuesto espionaje.Entre las