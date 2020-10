Vacaciones en pandemia: Kicillof anunció los protocolos para la temporada de verano, que no incluyen tests negativos

Finalmente se confirmó lo que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires venía adelantando y que era muy esperado no sólo por el sector turístico provincial sino también por los habitantes de todo el país: habrá temporada de verano para vacacionar en territorio bonaerense y ya se conocieron fechas, protocolos y condiciones

para poder transitar en la Costa bonaerense con el respectivo permiso de Provincia se necesitará una aplicación: “Habrá una nueva app que será CUIDAR VERANO, donde deberá cargar los días y con quienes se vacacionará, y demás información. Se constará con los municipios, y luego daremos la autorización y podrán viajar. Esto es muy importante porque tenemos que seguir coordinando con todos todo el tiempo”

, resaltó el mandatario bonaerense al presentar en el Museo MAR de Mar del Plata los protocolos sanitarios para la temporada turística 2020-2021.Según informó la gestión provincial, el 1 de diciembre comenzará la temporada de verano en la provincia de Buenos Aires y se extenderá hasta el domingo de Pascuas, que es el 4 de abril.En esa línea, el gobernador bonaerense precisó:En ese sentido, Kicillof afirmó que “con conciencia, con protocolos, con responsabilidad y con aplicaciones habrá temporada en la provincia de Buenos Aires", y agregó que desde el Gobierno que encabeza saben que "después de un año tan duro y complicado, la gente pueda tener un descanso sin estar nerviosa o angustiada" y que "por eso se armó una serie de reglas muy rigurosas y completas”.“Armamos una serie de reglas que son rigurosas y concreta. Los protocolos son tediosos pero son necesarios. Al lugar que vayamos no es para estar nerviosos o angustiados, sino para que nos sintamos seguros y cuidados”, expresó en un discurso en el que resaltó en reiteradas oportunidades que es necesario que la gente mantenga todos los recaudos que tomó durante los meses de pandemia.En ese sentido, explicó que se llegó a "un acuerdo unánime que depende de las condiciones epidemiológicas" y mencionó que "en el conurbano hace 6 semanas consecutivas que hay una caída en la cantidad de casos, pasamos a tener de 5.300 casos a 2.800 casos en un día"., explicó el ex ministro de Economía, que insistió que se se le va "a pedir que la cordialidad" con la que se recibe a los turistas "sea un respeto de los que van, respetando con los protocolos y cuidados”.En el anuncio también participaron el presidente de la Cámara baja,, y el intendente local de Juntos por el Cambio,Tal vez la principal medida anunciada es queAdemás, tendrán que presentar una constancia de reserva de la casa o el hotel donde pasarán las vacaciones. Esa solicitud será enviada por el gobierno bonaerense a los municipios para que constaten la veracidad de la información. Una vez concretado ese paso, la solicitud será aprobada. Si ese permiso, no se podrá ingresar a los lugares de veraneo.Por otra parte, el Gobierno analiza agregar un certificado de circulación para las personas que quieran pasar el día en una ciudad. “Quizás lo agreguemos, si las condiciones epidemiológicas lo permiten”, afirmó el gobernador bonaerense, que remarcó en reiteradas oportunidades que “no es una temporada cualquiera” pero que desde la Nación, la provincia y los municipios “se trabajó para tener la mejor temporada posible”.Durante el anuncio,, señaló.No obstante, el ministro de Producción bonaerense,, precisó que "sí va a haber un refuerzo en los municipios de los sistemas de testeos, los planes detectar y demás cuestiones sanitarias”.En tanto, si una persona presenta síntomas mientras vacaciona, se realizará un testeo y de dar positivo deberá volver a su lugar de residencia junto a su grupo de contacto estrecho. De no poder hacerlo, la persona y su grupo de contacto estrecho, se quedará en un centro de aislamiento dentro del municipio para evitar que la enfermedad se propague.Costa detalló las actividades que se podrán realizar y cómo serán los protocolos. “Tenemos que dar previsibilidad para quienes puedan tomarse unos días y quieran vacacionar. Mucho de lo que definimos ahora responde al conocimiento y la situación que hoy enfrentamos y los escenarios que se puedan anticipar; todo va a estar sujeto a la situación epidemiológica y buscaremos tener la mejor temporada posible”,dijo.En ese sentido, afirmó que apuntan "a una temporada lo más extensa posible para permitir que quienes tengan la posibilidad de viajar lo puedan hacer con la mayor cantidad de tiempo y así evitar aglomeraciones en los lugares de veraneo”.Será en dos etapas: el 1º de noviembre podrán viajar los y las propietarias de inmueble que no residen en los destinos turísticos. Para los y las turistas en general, la temporada comenzará el 1º de diciembre y se extenderá hasta el fin de semana de semana santa, el domingo 4 de abril de 2021.También agregó que “vamos a incentivar que los adultos mayores y grupos de riesgo puedan vacacionar sobre el final de la temporada, más sobre el mes de marzo para evitar los meses de enero y febrero que suele estar el público más joven en los centros de veraneo”. En referencia a las actividades “van a estar sujetas a protocolos para los sectores de la gastronomía, los alojamientos, espacios públicos, playas y todo tipo de espacios. Lo mismo con el transporte y los protocolos que ya definió Nación.“Las actividades deportivas van a estar permitidas, siempre que nación autorice en función de la fase epidemiológica en que se encuentren los municipios”, indicó el ministro. “Lo que vamos a hacer para la gastronomía, hotelería y alojamiento, es limitar la estructura edilicia en espacios cerrados”, indicó Costa y advirtió que “no se va a permitir la permanencia o acceso a lugares cerrados sin ventilación natural” así como tampoco aquellos que sólo posean aires acondicionados, ya que “son elementos demostrados de propagación del virus”.Respecto de las piletas en alojamientos, “con turnos y cumpliendo los protocolos va a permitirse su utilización”, afirmó el funcionario. “Esto va a exigir conductas individuales muy responsables, no alcanza con los protocolos sino se mantiene la distancia social, las cuestiones de higiene y limpieza y el uso de tapaboca”.Las que no estarán permitidas por el momento serán las actividades de esparcimiento o culturales en espacios cerrados sin ventilación natural. como por ejemplo los teatros y cines. “Hoy parece difícil que puedan llevarse adelante, así que vamos a trabajar para que esas actividades se desarrollen en otras condiciones”, ratificó Costa.Finalmente, detalló que “no vemos que estén dadas las condiciones para los campings, no van a poder funcionar, porque al tener instalaciones comunes son lugares donde el riesgo y contagio es alto y no es conveniente”.