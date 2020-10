Macri descontrolado: destrozó a su hermano, criticó a su padre fallecido y dijo que en JxC quieren hacer "parricidio"

se lo vio más descontrolado que nunca, tal vez con la mirada puesta en la publicación de "Hermano", el libro con testimonio de Mariano Macri que desnuda escándalos familiares y revelaciones de corrupción que ya son parte de investigaciones judiciales

su hermano Mariano “decidió canalizar sus broncas de una manera equivocada (…) no tiene nada que ver con la realidad. Todas las coas que punteó son todas falsas. Son las mismas que viene diciendo el kirchnerismo, que tiene mucho que ver”

El ex presidente fue consultado por la interna -que él profundiza cada día- en el espacio político que integra de cara a los comicios de 2023 y utilizó una llamativa metáfora, que desnuda su arrogancia y a la vez su debilidad. "No hace falta hacer parricidio"

La recorrida depor canales de televisión, redacciones y radios amigas continúa pero, en el caso de su participación en una nota de hoy grabada con anterioridad con el periodista opositor Jonatan Viale en A24,Este último punto parece haber llevado al ex presidente aEl fin de semana estará a la venta la publicación escrita por el periodista Santiago O'Donnell, basada en 17 horas de conversaciones y grabaciones con Mariano Macri, hermano menor de Mauricio., dijo hoy el líder PRO.Según dijo, como explicación, entre él y su padre había “mucha competencia". Y agregó: "Me llevó muchos años de terapia, aún sigo, y expuse a toda la familia a una dinámica horrible porque la política te lleva a un mundo de agresiones”.Para él,En ese punto, buscó victimizarse a través de su madre, y la sacó a la cancha., dijo el ex mandatario, que viene de realizar notas con medios amigos, como Infobae, TN, La Nación y ahora Jonatan Viale en A24.Macri también dedicó un particular mensaje a Juntos por el Cambio, que podría leerse como un pedido de piedad o, desde otra perspectiva, como una advertencia., dijo Macri, inesperadamente.El fundador de PRO, que luego se asoció para 2015 con la UCR y la Coalición Cívica para formar Cambiemos, fue consultado sobre la posibilidad de anotarse como candidato dentro de tres años, cuando se celebren las próximas elecciones presidenciales., respondió,, por lo que abrió la puerta a intentar volver al poder."Tengo una responsabilidad que asumí y que me provocó un enorme desgaste emocional. Tengo que cumplir con los argentinos, es lo que estoy haciendo", añadió.Entonces, se refirió a la interna en JxC. "Lo que estoy viendo es que hay muchos dirigentes que tengo que apoyar para que crezcan, para que sepan que no hace falta hacer parricidio. Yo no estoy en ningún lugar", dijo, como pidiendo que no le tengan miedo, y luego exteriorizó que "es natural" que haya dirigentes que crean que "al tipo hay que sacarlo"., dijo, blanqueando que el líder de ese grupo de dirigentes con aspiraciones presidenciales que querrían "sacarlo" es el jefe de Gobierno porteño.Y concluyó:En ese sentido, mencionó que esa interna podría resolverse con las PASO. Pero sumó: