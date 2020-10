La Corte podría decidir mañana sobre Bertuzzi, Bruglia y Castelli, los jueces trasladados a dedo por Macri

es que mañana, jueves, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría pronunciarse sobre Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, los magistrados cuestionados que encuentran apoyo en Juntos por el Cambio

suena fuerte la versión de que los letrados de la Corte están buscando posturas "salomónicas" que preserven la autonomía del Poder Judicial sin por ello desautorizar al Ejecutivo ni al Legislativo, aún cuando si se confirma o se niega la suspensión de los traslados, habrá lectura de favor o revés para el oficialismo y en espejo para la oposición

Podrían ser estas últimas horas del miércoles 21 de junio los momentos decisivos para el futuro de los tres jueces trasladados a dedo porque desataron una polémica que, sea cual sea la definición, no terminará cuando oficialmente termine:Es que, por lo que es una nueva oportunidad de definir la situación de los jueces con los traslados suspendidos.Sin embargo, para que se produzca una u otra decisión respecto de los tres magistrados que Macri movió a gusto y por decreto, los ministros del máximo tribunal deberán lograr una posición de mayoría, es decir un consenso de tres votos iguales.Mañana a las 11,volverán a reunirse en acuerdo virtual, como lo hicieron ayer, para seguir analizando el caso de Bertuzzi, Bruglia y Castelli.Para que haya decisión,Hasta ayer, la Corte no había logrado una posición de mayoría sobre la decisión en torno a si los tres jueces deben permanecer en sus puestos de traslados o deben volver a sus designaciones de origen, como ordenó el Senado luego de revisar sus movimientos en la justicia y convenir que el trámite estaba incompleto.Bertuzzi, Bruglia y Castelli consideraron que en la suspensión de sus traslados se disfraza un ataque a sus garantías para desempeñarse como magistrados. Fueron a la Corte pidiendo un salto por instancia que fue concedido, a instancias del históricamente cercano al macrismo Rosenkrantz, que convocó a un “acuerdo extraordinario” para abrir la máxima posibilidad legal a los tres jueces.que concedan parte de razón o beneficio a todos los actores y sobre todo que no incrementen las tensiones en el sistema institucional.En esa línea, es queEl abogado constitucionalista-ex amicus cuariae de Clarín pero que hoy integra el comité de expertos formado por Alberto Fernández para las reformas judiciales- exteriorizó un pronóstico que suena en voz baja en los tribunales: no se puede ocupar un cargo de juez sin acuerdo del Senado para tal cargo, pero para sacar a alguien primero hay que cubrir la vacante., lo explicó Gil Domínguez en su cuenta de Twitter.Mañana, dependiendo de la dinámica interna de negociación de las decisiones de la Corte, se podrá tener una definición o no de este ya largo debate en cuanto a las posibilidades y alcances de los traslados de jueces.